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Samsun'un sağlık üssü! Şehir Hastanesi yüzde 91’e ulaştı

Bin 103 yatak kapasiteli Samsun Şehir Hastanesi’nin inşaatının fiziki gerçekleşme oranı yüzde 91’e ulaşırken, bina ise güzelliğiyle ilgi çekiyor.

Samsun'un sağlık üssü! Şehir Hastanesi yüzde 91’e ulaştı
Ekleme: 15.02.2024 - 13:45 Güncelleme: 15.02.2024 - 13:46 / Editör: Ozge Selin
Samsun'un sağlık üssü! Şehir Hastanesi yüzde 91’e ulaştı
Türkiye, sağlık alanında yatırımlarına devam ediyor.

Şehir hastaneleriyle dünyaya örnek olan Türkiye, yeni sağlık üssünü ise Samsun'a yapıyor.

Yapımı süren büyük sağlık yatırımlarından toplam maliyeti 6 milyar TL'yi bulması beklenen bin 103 yatak kapasiteli Samsun Şehir Hastanesi'nin inşaatının fiziki gerçekleşme oranı yüzde 91'e ulaştı.

Samsun Şehir Hastanesi'nin detayları

Kaba inşaatı tamamlanan ve fiziki gerçekleşmesi yüzde 91'e ulaşan Samsun Şehir Hastanesi inşaatı hızla devam ediyor.

Samsun'un sağlık üssü! Şehir Hastanesi yüzde 91’e ulaştı

Hastanede genel tedavi üniteleri dışında onkoloji hastanesi, son teknoloji tetkik cihazlarıyla donatılmış bir nükleer tıp merkezi, kalp damar cerrahi ve göğüs merkezi, genetik hastalıkların tedavi sürecinin yönetileceği genetik hastalıklar merkezi, üreme yardımcı tedavi merkezi, organ ve doku nakli merkezi, inme merkezi, yanık merkezi, 40 ameliyathane ve 1 hibrit ameliyathaneyi de bulunduracak. 234 bin 371 metrekare arsa alanı ve 68 bin 990 metrekare oturum alanı olan hastanenin 2024 yılının ilk yarısında tamamlanması hedefleniyor.

Diğer sağlık yatırımları

250 yatak kapasiteli ve 126 milyon TL proje bedelli Tekkeköy Devlet Hastanesi'nin fiziki gerçekleşme oranı yüzde 100'e yaklaştı. 40 milyon TL proje bedelli Çarşamba Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin fiziki gerçekleşme oranı yüzde 25 seviyesine çıktı.

21 milyon TL proje bedelli Ayvacık Toplum Sağlığı Merkezi'nin fiziki gerçekleşme oranı yüzde 90'ı geçerken, 52 milyon TL proje bedelli 50 yatak kapasiteli Alaçam-Yakakent Devlet Hastanesi inşaatının fiziki gerçekleşme seviyesi de yüzde 10'a ulaştı.

Samsun'un sağlık üssü! Şehir Hastanesi yüzde 91’e ulaştı
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Samsun'un sağlık üssü! Şehir Hastanesi yüzde 91’e ulaştı
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