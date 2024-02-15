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FETÖ iltisaklı 450 hakim ve savcı göreve iade edilmişti! Başkan Erdoğan'dan Danıştay'a sert tepki: Sessiz kalamayız

Danıştay 5. Dairesi, FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen 450 ismin mesleğe dönmelerine, bir de bu isimlere tazminat ödenmesine karar vermişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BAE ve Mısır ziyareti dönüştü uçakta gazetecilerin konuyla ilgili sorusunu yanıtladı. Erdoğan, "Yüzlerindeki değişik maskeleri yırtıp atıyoruz ve bunlar böylece meydana çıkıyor. Her kılığa giren bu iradesiz şarlatanların ensesinde olacağız. Fakat Danıştay'ın aldığı bu karara da sessiz kalmamız mümkün değil. Nasıl ki Anayasa Mahkemesi’nin aldığı bazı garip kararlarda Cumhur İttifakı olarak tepkisiz kalmıyorsak, bunda da sessiz kalamayız." ifadelerini kullandı.

FETÖ iltisaklı 450 hakim ve savcı göreve iade edilmişti! Başkan Erdoğan'dan Danıştay'a sert tepki: Sessiz kalamayız
Ekleme: 15.02.2024 - 13:05 Güncelleme: 15.02.2024 - 13:16 / Editör: Ozge Selin
FETÖ iltisaklı 450 hakim ve savcı göreve iade edilmişti! Başkan Erdoğan'dan Danıştay'a sert tepki: Sessiz kalamayız
Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu'nca (HSK) FETÖ iddialarıyla meslekten atılan hakim ve savcıların meslekten çıkarma kararının iptali için Danıştay'a açtığı davalarda skandal karar çıkmıştı. Danıştay 5. Dairesi, FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen 450 ismin mesleğe dönmelerine, bir de bu isimlere tazminat ödenmesine karar vermişti. Hakimler ve Savcılar Kurulu, Danıştay'ın vermiş olduğu iptal kararlarını temyiz ederken, itirazların Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nda henüz gündeme dahi alınmadığı ortaya çıkmıştı.

'SESSİZ KALMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BAE ve Mısır ziyareti dönüştü uçakta gazetecilerin konuyla ilgili sorusunu yanıtladı. Erdoğan, 'Yüzlerindeki değişik maskeleri yırtıp atıyoruz ve bunlar böylece meydana çıkıyor. Her kılığa giren bu iradesiz şarlatanların ensesinde olacağız. Fakat Danıştay'ın aldığı bu karara da sessiz kalmamız mümkün değil. Nasıl ki Anayasa Mahkemesi'nin aldığı bazı garip kararlarda Cumhur İttifakı olarak tepkisiz kalmıyorsak, bunda da sessiz kalamayız.' dedi.

FETÖ iltisaklı 450 hakim ve savcı göreve iade edilmişti! Başkan Erdoğan'dan Danıştay'a sert tepki: Sessiz kalamayız

İşte Başkan Erdoğan'a konuyla ilgili yöneltilen soru ve verdiği cevap:

'ONLARLA HER ALANDA MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

FETÖ'yle irtibatlı olduğu gerekçesiyle 450 hakim ve savcı ihraç edilmişti. Danıştay 5. Dairesi bu 450 hakim ve savcıyı göreve iade etti. Bu skandala HSK'nın bir itirazı vardı. Danıştay bu itirazı değerlendirmeye almadı. Bu skandal kamuoyunda da çok ciddi tepki gördü. Bu konuda düşüncelerinizi ve tavrınızı merak ediyoruz.

'FETÖ denen bu şer şebekesinin, terör yapılanmasının belini kırdık. FETÖ bataklığını kuruttuk ancak sinekleri temizleme işimiz daha devam ediyor. Biz FETÖ'nün iç yüzünü anlatmaya, onlarla her alanda mücadele etmeye devam edeceğiz. Mücadelemiz bitmiş değil. Son kukla da Türkiye'ye zarar veremez hale getirilene kadar devam edeceğiz. Yüzlerindeki değişik maskeleri yırtıp atıyoruz ve bunlar böylece meydana çıkıyor. Her kılığa giren bu iradesiz şarlatanların ensesinde olacağız. Fakat Danıştay'ın aldığı bu karara da sessiz kalmamız mümkün değil. Nasıl ki Anayasa Mahkemesi'nin aldığı bazı garip kararlarda Cumhur İttifakı olarak tepkisiz kalmıyorsak, bunda da sessiz kalamayız. Ayrıca Anayasa Mahkemesi'nin almış olduğu bu kararları hazmedemiyorum.

FETÖ iltisaklı 450 hakim ve savcı göreve iade edilmişti! Başkan Erdoğan'dan Danıştay'a sert tepki: Sessiz kalamayız

'TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

Danıştay zaman zaman yapıyor, bu tür kararlarla bizi rahatsız ediyor ama Anayasa Mahkemesi'nin sık sık bu tür kararları alması bizi ciddi manada rahatsız ediyor. Mesela Anayasa Mahkemesi bir de BTK'yla ilgili bir karar almış. Hani bunun neresinden gireceksin? Nasıl böyle bir karar alınır? Biz de bu işin üzerine üzerine giriyoruz, gideceğiz. Danıştay'da da bu işin yine aynı şekilde takipçisi olacağız.'

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