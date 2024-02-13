EYT'liye vergi yok: Evi olanlar dikkat! Muafiyet için neler gerekiyor? Başvuru şart mı? Çalışanlar da kapsamda mı?

Geçtiğimiz yıl yaklaşık 2 milyon EYT'li emekli oldu. Bu yıl da prim ve yıl şartını sağlayan 400 bin EYT'linin daha emekli olması bekleniyor. EYT'liler emekli aylığıyla birlikte bayram ikramiyesi ve promosyon gibi ek gelirlere de kavuşurken, bir imkan da emlak vergisinde sağlanıyor. Emekli olan EYT'lilere bu alanda muafiyet kapısı açılıyor. Peki hangi EYT'liler, nasıl ve ne zaman emlak vergisi muafiyetinden yararlanabilecek? İşte detayları...Emekli olan EYT'linin tek evi olması, evin büyüklüğünün de 200 metrekareyi geçmemesi gerekiyor.Emekli olanların emlak vergisinde muafiyet kapsamında olması için herhangi bir işte çalışmamaları ilk şart. Ayrıca faiz, temettü gibi sermaye iradı gelirlerinin bir önceki yıl uygulanan gelir vergisi tarifesinin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı aşmaması gerekiyor.Emekli olan EYT'liler çalıştıkları süre boyunca muafiyetten yararlanamaz. Ancak çalışmayı bıraktıklarında muafiyet devreye girer. Geçen yıl mevduat faizi, temettü gibi gelirlerinin toplam tutarı 150 bin lirayı aşanlar da bu yıl vergi muafiyetinden faydalanamaz.Muafiyet emekli olunan tarihi izleyen yıl itibariyle başlıyor. Geçen yıl emekli olan EYT'lilerden 200 metrekareyi geçmeyen tek evi olan ve çalışmayanlar bu yıl vergiden muaf olacak. Bu yıl emekli olan EYT'liler için de muafiyet önümüzdeki yıl uygulanmaya başlanacak.Emekli olan EYT'lilerin emlak vergisi muafiyetinden yararlanabilmek için bağlı bulundukları belediyeye başvuru yapması gerekiyor. Başvuru sırasında emeklilerden 'Tek Meskeni Olan (İntifa Hakkına Sahip Olanlar Dahil) Emeklilere, Dul ve Yetimlere Ait Form'u doldurarak imzalaması istenir.700 bin kamu işçisine %32 ek zam + %10 Refah payı hesabı çıktı! 4D, taşerona 13.940,75 TL ikramiye yatacak! 26 Ocak'tan itibaren...2024 SSK ve Bağ-Kur emeklisine kuruşu kuruşuna hesaplar | Zam farkı Salı günü hesaplarda! Kim ne kadar alacak?54 üründe %50 indirim: 1 alana 1 bedava! 5 litresi 63.90 TL'ye düştü! Ayçiçek yağı, yumuşatıcı, bebek bezi... Tarım Kredi 14-19 Ocak 2024 fiyat listesi!700 bin kamu işçisine müjde! %14 Puan Refah payı hesabı çıktı, ek zam protokolü imzalandı!7.500-7600, 7.700-7.800, 7.900-8.000, 8.300-8.500, 9.000 TL emekli maaşı alana kaç TL zam geldi? Ocak 2024 emekli ek zamlı maaş tablosu3. ödeme tarihi netleşti; SSK, BAĞ-KUR, dul yetimlerin bayram sevinci 2'ye katlanacak! Emekliye 5.000 TL ikramiye müjdesi! 1 ay sonra...EYTliye vergi yok: Evli olanlar dikkat! Muafiyet için neler gerekiyor? Başvuru şart mı? Çalışanlar da kapsamda mı?Yılın sadece bir döneminde oturulan yazlık, yayla evi gibi konutlar emlak vergisi muafiyeti kapsamında yer almıyor. Ancak emekli olup sürekli ikamet edilen tek bir yazlık için muafiyet söz konusu. Vergiden muaf olanların bir evi, bir de yazlığı varsa ikisi için ödeme yapması gerekiyor.EYTliye vergi yok: Evli olanlar dikkat! Muafiyet için neler gerekiyor? Başvuru şart mı? Çalışanlar da kapsamda mı?Sahip olduğu tek konutu kiraya verip başka bir evde kirada oturanlar da muafiyet kapsamında yer alıyor. Ama burada kira gelir vergisi devreye giriyor. Tek evini kiraya verip başka evde kira vermeden oturanlar muafiyetten yararlanamıyor.EYTliye vergi yok: Evli olanlar dikkat! Muafiyet için neler gerekiyor? Başvuru şart mı? Çalışanlar da kapsamda mı?200 metrekareyi aşmayan konutta hissesi bulunan emekliler muafiyetten hisseleri oranında faydalanır. Sahip olduğu konutun yanı sıra miras kalan başka bir evde hissesi olanlara ise emlak vergisi muafiyeti uygulanmaz.EYTliye vergi yok: Evli olanlar dikkat! Muafiyet için neler gerekiyor? Başvuru şart mı? Çalışanlar da kapsamda mı?Emeklinin hem kendisinin hem de eşinin evi varsa emlak vergisi ödemez. Bu haktan yararlanacak emeklinin üzerinde sadece bir konut olması gerekiyor.Geçen yıl aylık bağlanan dul ve yetimler de bu yıl vergi muafiyetinden yararlanmaya başlayabiliyor.Ailelere zamlı sosyal yardım ödenecek, reset atıldı! %49.25'lik artış hesaplara yağacak! Evde bakım, 65 yaş, engelli aylığı, SED, dul ve yetim...Emekliye %5 ek zam + %11 Puan Refah Payı çıktı! En düşük emekli maaşı alan SGK-SSK, Bağ-Kur'luya %12'lik zam farkı şekillendi! 7.500 TL kök aylık alanlar...Kooperatif marketlerinde indirim üstüne indirim! Tarım Kredi 5-9 ŞUBAT FİYAT LİSTESİ 2024! 74.90 TL'den 69.90'a düştü...Emekliye piyango gibi ikramiye kıyağı: Dev zamla emekli tahsis no sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlara hafta başı yeni müjde!EMEKLİYE REFAH PAYI I SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam gelecek! İşte refah payı ve ek zam tablosu! Hangi artışlar yapılacak?Emekliye 9.500 TL yeni ilave farkı oluştu! En düşük 10.000 TL maaş alan SGK-SSK, BAĞ-KUR'luya 14-29 Şubat arasında 3'ü 1 arada ödeme verilecek! İkramiye dahil...Muafiyet kapsamında olduğunu bilmeden vergisini ödemiş olanlara iade imkanı var. 5 yıllık geriye doğru zaman aşımı süresi içinde ödediğiniz fazla vergileri geri alabilirsiniz. Bunun için o dönemlerde de şartları taşıdığınızı gösterir belgelerle belediyeye müracaat etmelisiniz.