Mansur Yavaş'ın adamlarından İyi Partili başkana öldüresiye dayak

Yerel seçim yaklaşırken siyasi arenada gerginlik artıyor.Özellikle muhalefetteki güç ve koltuk savaşı şiddete dönüştü.Ankara'da mayıs seçimlerinden sonra arası açılan CHP ve İyi Parti arasında ise şiddet giderek tırmanıyor.Bu kapsamda Mansur Yavaş'a yakınlığı ile bilinen Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Atilla Çelik'in yeğeni Erdinç Tanrıverdi, İyi Parti Beypazarı İlçe Başkanı Recep Önder'i dövdü.Mansur Yavaş'a kirli işlerini meydana dökmeye çalıştıkları iddia edilen İyi Parti'nin Beypazarı Belediye Başkanı Veysel Ayık ve Recep Önder, Yavaş'ın sert tepkisiyle karşılaştı.Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melik Gökçek, Yavaş'ın adamı olan Atilla Çelik'in yeğeni Erdinç Tanrıverdi'nin İyi Partili başkanı öldüresiye dövdüğü anları paylaştı.Görüntülerde bir kafa darbesiyle yere düşürülen Recep Önder'e saldırgan şahıs Atilla Çelik ve Mansur Yavaş'tan özür diletiyor.Saldırgan şahıs görüntülerde, darbettiği Önder'e zorla 'Atilla abi özür dilerim. Mansur Başkanım hakkını helal et. Ben sana terbiyesizlik yaptım. Atilla Abi ben sana terbiyesizlik yaptım.' dedirtiyor.