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Kaybedeceğini anlayan Mansur Yavaş bunu da yaptı! Afiş toplattıktan sonra...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Şefkat Evleri'nde öğrencilere Mansur Yavaş propagandası yapıldığı ortaya çıktı.

Kaybedeceğini anlayan Mansur Yavaş bunu da yaptı! Afiş toplattıktan sonra...
Ekleme: 12.02.2024 - 16:23 Güncelleme: 12.02.2024 - 16:33 / Editör: Ozge Selin
Kaybedeceğini anlayan Mansur Yavaş bunu da yaptı! Afiş toplattıktan sonra...
Ankara'da barınma sorununa çözüm olması için kurulan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) bağlı Şefkat Evleri'nde Mansur Yavaş için seçim propagandası yapıldığı ortaya çıktı.

SEÇİM AFİŞLERİNDEN SONRA YAVAŞ'TAN ÖĞRENCİLERE SKANDAL SEÇİM BASKISI!

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Şefkat Evleri'nde öğrencilere Mansur Yavaş propagandası yapıldığı ortaya çıktı. Barınma ihtiyacının karşılandığı Şefkat Evleri'nde öğrencilere siyasi baskı yapıldığı whatsapp mesajlarıyla ortaya çıktı.

Kaybedeceğini anlayan Mansur Yavaş bunu da yaptı! Afiş toplattıktan sonra...

ŞEFKAT EVLERİ'NDE SEÇİM PROPAGANDASI

Geçici bir süre hasta refakatçisi veya hasta olarak bulunmak zorunda olan ancak barınacak yeri ve maddi imkânı olmayan yardıma muhtaç kişi ve ailelerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan Şefkat Evleri, Ankara'da kalacak yer bulamayan öğrencilere geçici olarak konaklama hizmeti sağlamaya başlamıştı. Öğrencilere seçim propagandası yapıldığı Whatsapp konuşmalarından ortaya çıktı.

'MANSUR BAŞKANA DESTEK VE OY VERMEK İÇİN TOPLANTI'

Ankara Kurtuluş'ta bulunan Şefkat Evi'nin Whatsapp grubunda Mansur Yavaş'a oy verilmesi yönünde atılan mesajda, 'Sevgili öğrenciler 31 Mart yerel seçimlerde Mansur Yavaş başkana destek ve oy vermek için perşembe günü saat 19.00'da toplantı yapılacaktır. Toplantı bizim yemekhanede olacak' ifadeleri yer aldı.

EVSİZLERİ ATIP 'YURT YAPTI' ALGISI OLUŞTURMUŞTU

Mansur Yavaş'ın 'öğrencilere yurt yaptı' algısı, evsizleri Şefkat Evleri'nden atıp öğrencileri yerleştirdiği haberlerle ortaya çıkmıştı. Yavaş'ın üniversite öğrencilerini yurda yerleştirme programının algıdan ibaret olduğu anlaşılmıştı. Yurt yaptı algısının ardından Şefkat Evleri'nde Mansur Yavaş propagandasının yapılması tepkilere yol açtı.

Kaybedeceğini anlayan Mansur Yavaş bunu da yaptı! Afiş toplattıktan sonra...

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