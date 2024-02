Murat Kurum memurlarla buluştu: İstanbul’da yaşamayı külfet olmaktan çıkaracağız

Türkiye 31 Mart'ta bir kez daha sandık başına gidecek.Hal böyle olunca siyasetin gündemi de bir hayli hareketli.Adaylığı açıklandığından beri İstanbul'u sokak sokak, mahalle mahalle gezen Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum son olarak Küçükçekmece’de düzenlenen Eğitim-Bir-Sen 12. Bölge 7. Dönem 1. Teşkilat Eğitim Programı’nda vatandaşlarla bir araya geldi.Kurum’u ziyareti sırasında Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Talat Yavuz ve beraberindeki heyet karşıladı.Programda Murat Kurum’a AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe eşlik etti.Kurum, konuşmasını gerçekleştirdikten sonra protokol ile sahnede fotoğraf çektirdi."Daima memurumuzun hak arama mücadelesine destek verdik"Programda mevcut İBB yönetiminin belediye çalışanlarına verdiği promosyon hakkında konuşan Murat Kurum, “Bugün Eğitim-Bir-Sen ülkemizin en etkin sivil toplum kuruluşlarından birisidir. Eğitim çalışanlarının haklarını en iyi şekilde koruyan geliştiren ve yeri geldiğinde haklarını korumak adına bin 500 kilometre öteye de gitse bu davadan vazgeçmeyen kardeşlerimizdir. Türkiye’nin daha güçlü bir ülke olması için, 'Yeni Ufuklardan Yeni Umutlara' diyerek eğitim noktasında gecenizi gündüzüne katıyorsunuz.Hamdolsun ki bugün, Türkiye’nin yüzünü ağartan başarılara imza atan bir Eğitim Bir-Sen var. Biz daima memurumuzun hak arama mücadelesine destek verdik. Sadece hakların elde edilmesi noktasında değil, ilerlediğimiz tüm sarp yollarda yerli, milli ve onurlu bir duruşu sizlerle birlikte gösterdik."Biz belediye çalışanlarımızın ücretlerini ve şartlarını iyileştireceğimizi ifade ettiğimizde onlar da alelacele bir promosyon verdiler"Çalışanlarımızın, memurlarımızın haklarına dair iyileştirmeleri birlikte düşünmekle kalmayacağız, birlikte karar verip uygulayacağız. Büyükşehir Belediyesi şu an bir telaş içerisinde.Ne yapacağını, nasıl davranacağını ne söyleyeceğini bilmiyor. Bu kaos ve karmaşa içerisinde biz belediye çalışanlarımızın ücretlerini ve şartlarını iyileştireceğimizi ifade ettiğimizde onlar da alelacele bir promosyon verdiler. Promosyon verilen kardeşlerimize, bu sizin 31 Mart’taki görüşünüzü fikrinizi değiştirir mi diye sorduğumuzda arkadaşlarımız ise ‘Biz kurumumuzu seviyoruz ve kurumsal düşünüyoruz’ cevabını verdiler. Büyükşehir belediyesi promosyon ve tutamayacağı vaatleri de verse buradaki kardeşlerim, bizim yol arkadaşlarımız davasını bir promosyona değişmez. Olaya bir bütün bakar. Olaya büyük ve Türkiye davası yolunda bakar. 31 Mart akşamı o Saraçhane’den yüzde 100 ayrılacaksınız” dedi."Okullarımızın temizlik, güvenlik ve bakımında sizlerin yanınızda olacağız"Göreve geldiğinde İstanbul’da düzenlen eğitim programlarına tam destek vereceğini belirten Murat Kurum, “Göreve geldiğimizde İstanbul’da düzenlediğiniz özel eğitim programlarına tam destek vereceğiz. Sizler eğitim faaliyetlerini sürdürürken türlü türlü sıkıntılarla karşılaşıyorsunuz. Aranızda okul müdürlerimiz var. Bugün okullarımızda yaşanan en büyük sorunlardan birisi olan hijyen, güvenlik ve temizlik problemiyle uğraşan müdürlerimiz var. Size söz veriyorum. Biz göreve geldiğimizde artık böyle bir sorununuz kalmayacak. Okullarımızın temizlik, güvenlik ve bakımında sizlerin yanınızda olacağız."Neslimizin imarı konusunda sizlerle el ele çalışacağız"Biz bu yükü omuzlarınızdan alacağız ki siz, geleceğimizin teminatı çocuklarımıza çok daha nitelikli faaliyetler yapabilesiniz. Tıpkı bugün öğleden sonraki 'Bir Bilenle, Bilge Nesil Projesi' gibi. Gençlik ve Spor Bakanlığımızla birlikte emek verdiğiniz bu proje kapsamında 300 bin kitabı 100 bin yavrumuzla buluşturdunuz. Bizler inşallah bunun gibi pek çok projede sizlerin taleplerinizi bir görev olarak göreceğiz ve yardımcı olacağız. Söz yavrularımıza gelmişken, Merhum Turgut Cansever’in o meşhur sözünü bir kez daha anmak istiyorum. ‘Şehri imar ederken nesli ihya etmezseniz; ihmal ettiğiniz nesil, imar ettiğiniz şehri tahrip eder’. Bu bakımdan biz hem şehrimizi hem de sizlerle birlikte neslimizi ihya edeceğiz. Neslimizin imarı konusunda sizlerle el ele çalışacağız” şeklinde konuştu."Maddi manevi her türlü desteği sendikalarımıza, memurlarımıza vereceğiz"İstanbul’da yaşayan memurlar için yapacağı projelerini anlatan İBB Başkan Adayı Kurum şunları söyledi:“Memurlarımız için İstanbul’da yaşamayı külfet olmaktan çıkaracağız. Yaşanabilir bir şehir olması için de özel bir gayreti ortaya koyacağımızı bilmenizi isterim. İstanbul’da yaşayan memurlarımız için toplu ulaşımda iyileştirmelere gideceğiz. Siz nasıl bizim evlatlarımızı geleceğe hazırlıyorsanız biz de sizlerin evlatları için elimizden geleni yapacağız. Çalışan memurlarımızın evlatları için her mahallemizde 7 gün 24 saat esasıyla çalışacak kreşler yapacağız.Gözünüzü arkada bırakmayacağız. Orada büyük güçlü Türkiye davası için çalışıp mücadele eden hamım kardeşlerimiz, bu mücadelede ‘Ben çocuğumu nereye bırakacağım’ şeklinde endişesi içerisinde olmayacak. Kreşlerimize çocuğunu bize emanet edecek ve bizde o emanete gözümüz gibi bakacağız. 39 ilçemize bu kreşlerimiz hizmetler verecek."İBB’den haksız yere çıkartılan tüm kardeşlerimizi tekrar işe alacağız"Memurlarımızın, işçilerimizin, emekçi kardeşlerimizin kuracağı kooperatiflere KİPTAŞ eliyle proje ve yapım gibi teknik destekler vereceğiz. Ev sahibi olmanız için elimizden geldiğince bu mücadeleye ortak olacağız. Kuracağınız kooperatiflerde büyükşehir belediyesi sizin yanınızda olacak. Gerek yapım gerek proje gerekse maddi manevi her türlü desteği sendikalarımıza, memurlarımıza vereceğiz. Biz İBB’den haksız yere çıkartılan tüm kardeşlerimizi tekrar işe alacağız. Ve bizim yönetimimizde, hiç kimse haksızlığa uğramayacak”"Dertleri İstanbul’un sorunları olmadığı için, İstanbul’umuzu bir basamak olarak görüyorlar"Mevcut İBB yönetiminin söz verip yapmadığı vaatlerden bahseden Murat Kurum, “Metroda 230 kilometre metro sözü verip 8 kilometre yapan, Esenyurt’a giden metroyu 5 yılda işte 5 metre ilerleten, kentsel dönüşümde 115 bin konut sözü verip yine sadece 5’ini gerçekleştirmiş bir anlayıştan bahsediyoruz. Dertleri İstanbul’un sorunları olmadığı için, İstanbul’umuzu bir basamak olarak görüyorlar.İstanbul ilgisizlikle, yarı zamanlı belediyecilikle, arada bir öyle belediyeye uğrayım anlayışıyla yönetilecek bir şehir değil. İstanbul dünya başkenti, medeniyetleri buluşturan, 2 kıtayı 2 iklimi içinde barındıran, 2 denizi olan ve benim de 20 yılı aşkındır çalıştığım iş hayatımda İstanbul’un her noktasına hizmet götürmeye gayret gösterdiğim kutlu bir şehridir. İstanbul bize Sultan Fatih’in emanetidir. Bu şehir nasıl Sultan Fatih’in emaneti ise, bu şehrin güzel insanları da onun bize kutlu emanetidir. Biz emanete sahip çıkmak için tüm İstanbullularla birlikte bu mücadeleyi vereceğiz” dedi."Sadece İstanbul' diyerek çıktığımız şu güzel yolculukta, daima yanınızda olacağımıza söz veriyorum"İstanbul’un 571 yıllık onurunun 31 Mart’ta yeniden ayağa kaldıracağını vurgulayan Kurum son olarak şunları söyledi:“Biz kardeşler topluluğuyuz. Afetlerde de beraberdik. Afetlere gittiğimizde Eğitim-Bir-Sen’li, Memur-Sen’li, Bem-Bir-Sen’li kardeşlerimizi hep sahada gördük. Bir taraftan kendi mesleklerini ve işlerini yaparken, bir taraftan da oradaki afetzede kardeşlerimiz için yardım elini uzattılar. Kardeşlerimizin yuvalarını yaparken de beraberdik.Yine en kritik seçimlerde de yan yanaydık. Sizler hep, milli iradenin yanında oldunuz. Sandıkların güvenliği için uykusuz geceler geçirdiniz. Sadece Türkiye’de değil, en son Gazze’mizde olmak üzere, dünyanın neresinde bir mazlumun sesini duysak, hemen yanı başında sizin ellerinizi gördük. Gündemimiz ne olursa olsun, Gazze’yi, Gazze’nin masum çocuklarını, zulme uğrayan annelerini, babalarını unutmayacağız, unutturmayacağız.İşte tüm bu zor günlerde, sizleri mazlumların ve milletimizin yanında görerek ve o mücadeleyi sizlerle birlikte vermek, bize hep özgüven verdi, azim verdi, gayret verdi. Evet dedik, ‘Yine oradalar, yine iyiliğin yanındalar. İşte bunlar, Eğitim-Bir-Senliler’. Ben sizin bu güzel duruşunuzla gurur duyuyorum, onur duyuyorum, şeref duyuyorum. Bundan sonra da bu gururla ‘Sadece İstanbul’ diyerek çıktığımız şu güzel yolculukta, daima yanınızda olacağımıza söz veriyorum.İstanbul’un ayağa düşürülen o 571 yıllık onurunu, gururunu 31 Mart’ta Eğitim-Bir-Senli kardeşlerimle, tüm İstanbullularla birlikte yeniden ayağa kaldıracağız. İstanbul’un yeniden yükselişini, yeniden şahlanışını 31 Mart gecesi alacağımız zaferle hep birlikte kutlayacağız”