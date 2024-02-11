Fatma Sevim Baltacı son yolculuğuna uğurlandı!

Beyoğlu AK Parti İl Başkanlığı önünde bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanıp hastanede hayatını kaybeden AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı, Fatih Camii'nde ikindi namazının ardından ebedieyete uğurlandı. Cenaze törenine Başkan Erdoğan da katıldı.Törende konuşma yapan Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı;Şu anda musallada bulunan Hakk'a uğurladığımız kardeşimiz, dava arkadaşımız. Her nefis ölümü tadacaktır. Allah'tan geldik, Allah'a gideceğiz. Fatma Sevim yol ve dava arkadaşımız dün akşam bir kaza ile ebedieyete uğurlanacak. 40 yaşında genç bir evladımız, kızımız. Haberi aldığımızda adeta vurulmuşa döndük.Ben bütün yol arkadaşlarına bütün dava arkadaşlarına sabr-ı cemil diliyorum. Haklarınızı helal ediniz. Ben inanıyorum ki, Fatma Sevim kızımız inşallah bu yolda o ebedi aleme Rabbimin müjdesine ualaşcak şekilde gidecek. Bütün ailesine de en kalbi hislerimle sabırlar diliyorum.