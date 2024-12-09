Plaka işlemlerinde yeni dönem: O işlemler e-Devlet üzerinden yapılabilecek

Noterde yapılan birçok işlem hakkında yapılan düzenlemeler bir yenisi daha eklendi. Resmi Gazete'de yayımlanan 'Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' ile birlikte araç plakası yenileme işlemlerinde değişikliğe gidildi.Yapılan yeni düzenlemeyle birlikte notere gitme zorunluluğu ortadan kalkarken plaka işlemleri artık daha kolay hale getirildi.Düzenleme öncesi uygulamada olan sistemin değişmesiyle birlikte vatandaşların plaka işlemlerini yaparken birçok kuruma gitme derdi de ortadan kalktı.Düzenleme öncesindeki uygulamada, kayıp plaka sahiplerinin fiziksel işlem gerçekleştirmesi gerekiyordu. Kayıp plaka sahipleri önceki uygulamada, notere giderek plakanın kaybolduğunu beyan ettikten sonra Trafik Şube Müdürlüğü'nde gerekli belgeleri onaylıyordu.Bu işlemlerin ardından, noter onaylı plaka basım kağıdı ile Şoförler Odası'na başvurarak yeni plakalarını çıkartabiliyorlardı. Ancak bu bir dizi işlem, Resmi Gazete'de yer alan karara göre artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek.Yayımlanan yeni yönetmelikte konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi: 'Kaybedilen bir tescil plakasının yeniden basımı için plaka basım talep belgesi oluşturulması, iletişim bilgilerinin güncellenmesi ve araca ait özet tescil bilgileri raporu oluşturulması işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabilir.'