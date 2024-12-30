İstanbul’da başıboş köpekler adamı parçalayarak öldürdü! Otopsi raporunda korkunç detaylar!

Türkiye'nin gündeminden çıkmayan başıboş sokak köpekleri, terör estirmeye devam ederken sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren, Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM'de kabul edildi. Ancak başıboş köpek dehşeti bitmedi.Ayhan Özçelik (40), Fatih'te boş arazide yürüdüğü sırada çok sayıda sokak köpeğinin saldırısına uğramış hastaneye kaldırılan Ayhan Özçelik, hayatını kaybetmişti.OTOPSİ RAPORU ORTAYA ÇIKTIBoş arazide vahşi şekilde parçalanarak hayatını kaybeden Ayhan Özçelik hakkında pek çok algı paylaşımları yapılarak şahsın cinayete kurban gittiği iddiaları sosyal medyada bazı hesaplar tarafından paylaşılırken, Ayhan Özçelik'in madde kullandığı da atılan iftiralar arasında yer almıştı.Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemelerin ardından Ayhan Özçelik'in vücudunda yer alan derin yaraların 'makas hareketi ile kesme işlevi sağlayan kesici dişlere sahip hayvan müdahalesi sonucu' meydana geldiği açıklandı.PARAMPARÇA ETTİLERVücudunun çeşitli yerlerinden ve boynundan yaralanan Ayhan Özçelik'in bağırması üzerine Fatih Belediyesi'ne bağlı temizlik işçileri yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.İŞE GİDERKEN BİZE SALDIRIYOR SOKAK KÖPEKLERİÖzçelik'in yakını Erhan Sürgit, 'Belediye çalışanları bizi aradı. Bir yakınınızı burada köpekler parçaladı dediler. Hastaneye kaldırmış sağlık görevlileri yakınımızı. 15 tane köpek paramparça etmiş çocuğu.Kendisi yoğun bakımdaydı ama vefat etti. Boynunu paramparça etmiş köpekler, sol tarafında yara vardı. Boğazını ısırıp kopartmış köpekler.Sokak hayvanlarını destekleyenleri ben buradan alkışlıyorum. 15 tane sokak köpeği iş arayan adamı parçaladılar. Biz bile işe giderken bize saldırıyor sokak köpekleri. Aynı yerde benim 8 yaşındaki kızıma da köpekler saldırmaya çalıştı.' dedi.