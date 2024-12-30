DEAŞ'ın Ankara yapılanmasında yer alan 12 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında;Haklarında usulünce yapılan iletişimin tespiti sonucunda, DEAŞ silahlı terör örgütünün Ankara yapılanması içerisinde yer aldıkları ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 12 şüphelinin, 30.12.2024 tarihinden itibaren gözaltına alınmalarına karar verilmiştir.Şüphelilerin 11'i yakalanmış olup kalan şüphelinin yakalanması ile yakalananların Cumhuriyet Başsavcılığımıza sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir.