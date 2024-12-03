Eski iPhone kullananlar dikkat: WhatsApp 2025'te bu iPhone modellerinde çalışmayacak!

2025 yılından itibaren WhatsApp kullanamayacak iPhone modelleri belli oldu. İşte güncellemelerden mahrum kalacak o telefonlar..

WhatsApp, 2025 yılı itibarıyla bazı iPhone modellerine desteği keseceğini duyurdu.Teknolojinin hızla gelişmesinin ardından artık birçok uygulama eski model telefonlara destek vermeyi bırakıyorlar.Eski model telefonlara destek vermeyi bırakan uygulamalar arasında WhatsApp'ta yer alıyor.WhatsApp'ın önümüzdeki yıl, yani 2025 itibarıyla desteklemeyeceği iPhone modelleri belli oldu.Hem Android hem de iOS cihazlara yıllardır destek veren WhatsApp, 2025 itibariyle çok sayıda telefon için desteğini sonlandıracak.Peki, WhatsApp güncellemesini almayacak iPhone modelleri hangileri oldu? İşte yanıtı..- iPhone 5s- iPhone 6- iPhone 6 Plus