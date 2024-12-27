İstanbul'a kar geliyor! AKOM saat vererek uyardı

Kış mevsimi yurt genelinde kendini hissettirmeye başladı. Pek çok bölgede kar yağışı​ görülürken, İstanbul​'da merakla beklenen kar için tarih belli oldu. AKOM​ ve Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) tarafından İstanbul'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kısa süreli kar yağışı görülebileceğini açıkladı.AKOM'un açıklamasında, 'İstanbul ve Marmara Bölgesi genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Özellikle kuzey yönlerden saatte 40 ila 70 km hızla esen ve zaman zaman fırtına şeklinde hissedilen Poyraz rüzgarının, öğle saatlerinden itibaren gücünü kaybetmesi bekleniyor. Yağışların ise gün boyu aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor' ifadelerine yer verildi.İBB Afet İşleri Daire Başkanlığı AKOM verilerine göre, bugün 15.00 ile 23.00 saatleri arasında Silivri​, Çatalca ve Arnavutköy ilçelerinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kısa süreli kar yağışı görülebilir.Büyükçekmece ve batısında kalan bölgelerde ise kuvvetli sağanak yağmur geçişleri bekleniyor. Sıcaklıkların 10 derecenin altında kış değerlerinde seyredeceği ve soğuk havanın pazartesi gününe kadar etkili olacağı öngörülüyor.Kar yağışını bekleyenlere müjdeli haberi Meteoroloji Genel Müdürlüğü verdi! Türkiye genelinde 28 Aralık 2024 Cumartesi günü hangi illere kar yağışı beklendiği açıklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlerde 23 şehre kar yağması bekleniyor.Kış ayının tesiri havaların soğuması ile beraber Türkiye genelinde kar yağışlarını artırdı. Ülkemizin doğu kesimlerine ek olarak batı kesimlerinde de bu sefer kar yağışı olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlerde hangi illere kar yağışı beklendiği açıklandı.28 Aralık Cumartesi günü kar yağışının olacağı şehirler şöyle:Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Manisa, Uşak, Kütahya, Eskişehir, Afyonkarahisar, Burdur, Gümüşhane, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Van, Hakkari, Şırnak, Bitlis, Muş, Bingöl.