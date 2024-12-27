İstanbul'a kar geliyor! AKOM saat vererek uyardı
İstanbul'da merakla beklenen kar yağışı için tarih belli oldu. AKOM, soğuk havanın etkili olduğu megakent için saat verip kar yağışının etkili olacağı ilçeleri açıkladı. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü de yarın 23 ilde kar yağışının görüleceğini duyurdu.
Kış mevsimi yurt genelinde kendini hissettirmeye başladı. Pek çok bölgede kar yağışı görülürken, İstanbul'da merakla beklenen kar için tarih belli oldu. AKOM ve Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) tarafından İstanbul'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kısa süreli kar yağışı görülebileceğini açıkladı.
AKOM'DAN AÇIKLAMA
AKOM'un açıklamasında, 'İstanbul ve Marmara Bölgesi genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Özellikle kuzey yönlerden saatte 40 ila 70 km hızla esen ve zaman zaman fırtına şeklinde hissedilen Poyraz rüzgarının, öğle saatlerinden itibaren gücünü kaybetmesi bekleniyor. Yağışların ise gün boyu aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor' ifadelerine yer verildi.
KAR YAĞIŞI İÇİN SAAT VERDİ
İBB Afet İşleri Daire Başkanlığı AKOM verilerine göre, bugün 15.00 ile 23.00 saatleri arasında Silivri, Çatalca ve Arnavutköy ilçelerinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kısa süreli kar yağışı görülebilir.
SICAKLIK 10 DERECENİN ALTINDA
Büyükçekmece ve batısında kalan bölgelerde ise kuvvetli sağanak yağmur geçişleri bekleniyor. Sıcaklıkların 10 derecenin altında kış değerlerinde seyredeceği ve soğuk havanın pazartesi gününe kadar etkili olacağı öngörülüyor.
METEOROLOJİ'DEN 23 KENTE KAR UYARISI
Kar yağışını bekleyenlere müjdeli haberi Meteoroloji Genel Müdürlüğü verdi! Türkiye genelinde 28 Aralık 2024 Cumartesi günü hangi illere kar yağışı beklendiği açıklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlerde 23 şehre kar yağması bekleniyor.
Kış ayının tesiri havaların soğuması ile beraber Türkiye genelinde kar yağışlarını artırdı. Ülkemizin doğu kesimlerine ek olarak batı kesimlerinde de bu sefer kar yağışı olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlerde hangi illere kar yağışı beklendiği açıklandı.
28 Aralık Cumartesi günü kar yağışının olacağı şehirler şöyle:
Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Manisa, Uşak, Kütahya, Eskişehir, Afyonkarahisar, Burdur, Gümüşhane, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Van, Hakkari, Şırnak, Bitlis, Muş, Bingöl.