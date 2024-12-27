Bolu'da doğalgaz zehirlenmesi: 5 kişilik aile hastanelik oldu

Bolu'nun Karaçayır Mahallesi'nde 5 kişilik Özçelik Ailesi'nin dairesinde, sabah erken saatte doğalgaz kombisinin tahliye borusu yerinden çıktı.Aile baş ağrısı, baş dönmesi ve mide bulantısı şikayeti ile 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.5 KİŞİ ZEHİRLENDİSağlık ekiplerinin ilk muayenesinde Murat (45), Nesrin (41) Kuzey Mirza (16) Ela (11) ve Güney Özçelik'in (12) doğalgazdan etkilendiği belirlendi.Aynı aileden 5 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.Polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde, kombinin doğalgaz borusunun yerinde olmadığı zehirlenmenin bu nedenle kaynaklandığı tespit edildi.Ailenin hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.