Adana'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 25 torbacıya gözaltı

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Yurt genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 25 uyuşturucu satıcısına yönelik operasyonun düğmesine bastı.Şafak vakti söz konusu 25 şüphelinin adresine özel harekat polislerinin de desteği ile eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat timleri koçbaşıyla şüphelilerin evlerinin kapısını kırıp içeri girdi. Şüpheliler kelepçe takılıp etkisiz hale getirildi.Adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından şüpheliler emniyete götürüldü.