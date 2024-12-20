Başkan Erdoğan'dan Mardin'de önemli açıklamalar: Kirli oyunlara rağmen yolumuzdan dönmedik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Mardin İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu.Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:"Mardin Türkiye'nin özü, özetidir. Bir mahallesi Bursa ise, diğeri Adana'dır. Bir mahallesi Bosna ise diğeri Halep, Hama, Humus'tur.Kirli oyunlara, saldırılara rağmen yolumuzdan dönmedik. AK Parti'nin kurucu değerleri samimiyettir. Her insan gibi bizim de hatalarımız olabilir. Ama siyasi hayatımızın hiçbir döneminde milletimize karşı hürmetsizlik etmedikNusaybin, Dargeçit ve Derik'in de bulunduğu yerleri çukur terörü ile elimizden almaya kalktılar. Teröristleri açtıkları çukura gömdük.Çok hassas bir dönemden geçiyoruz. Küresel nizamda son 70 yılın en büyük kırılmaları oluyor. Ezberlerle değil. Akıllı stratejilerle hareket ediyoruz.Suriye halkını hiçbir zaman kaderine terk etmedik. Biz ensarız, onlar muhacir. CHP, gelir gelmez sizi Suriye'ye göndereceğiz diyordu.Muhalefetin çapını görmek için Suriye'deki gelişmelere bakmak yeterli. Dış politikaya dair hiçbir fikirlerinin olmadığını son iki haftada tekrar gördük. Baas rejimi devrileli 2 hafta oldu. Bugüne kadar CHP'den mantıklı hiçbir açıklama gelmedi. CHP, Şam'daki dostlarını bir gecede kaybetmenin şokunu atlatamadı.Görünen o ki; CHP seçmeni Bay Kemal'i arar hale geldi. Önümüzdeki dönemde bunların cilaları daha fazla dökülecek. Foyaları biraz daha ortaya çıkacak. Bunların bırakın ülkeyi yönetmeyi, belediyeleri bile yönetecek kalibrede olmadıkları gün geçtikte daha da ortaya çıkacak."