Vapur seferlerine hava muhalefeti engeli! Bakanlık açıkladı
Marmara'da elverişsiz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferlerinin yapılamadığı bildirildi.
Şehir Hatları'ndan yapılan duyuruda, Anadolu Kavağı - Üsküdar, Beykoz - Eminönü Boğaz Hattı ve 07.20 kalkışlı Rumeli Kavağı - Eminönü seferlerinin gerçekleştirilemediği kaydedildi.
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada “İstanbul ve Çanakkale Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı” denildi.
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada “İstanbul ve Çanakkale Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı” denildi.