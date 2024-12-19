Vapur seferlerine hava muhalefeti engeli! Bakanlık açıkladı

Şehir Hatları'ndan yapılan duyuruda, Anadolu Kavağı - Üsküdar, Beykoz - Eminönü Boğaz Hattı ve 07.20 kalkışlı Rumeli Kavağı - Eminönü seferlerinin gerçekleştirilemediği kaydedildi.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada “İstanbul ve Çanakkale Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı” denildi.