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Vapur seferlerine hava muhalefeti engeli! Bakanlık açıkladı

Marmara'da elverişsiz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferlerinin yapılamadığı bildirildi.

Ekleme: 19.12.2024 - 08:39 Güncelleme: 19.12.2024 - 08:39 / Editör: Fehmi Öztürk
Vapur seferlerine hava muhalefeti engeli! Bakanlık açıkladıŞehir Hatları'ndan yapılan duyuruda, Anadolu Kavağı - Üsküdar, Beykoz - Eminönü Boğaz Hattı ve 07.20 kalkışlı Rumeli Kavağı - Eminönü seferlerinin gerçekleştirilemediği kaydedildi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada “İstanbul ve Çanakkale Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı” denildi.