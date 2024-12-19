Samsun'da iki otomobil birbirine girdi: 5 yaralı

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında adeta can pazarı yaşandı.İlkadım ilçesine bağlı Adalıhalil Caddesi'nde seyreden hafif ticari araç sürücüsü Hüseyin Satıcıer, karşı yönden gelen Erdal Akıncı yönetimindeki otomobil ile çarpıştı.Kazada, araç sürücüleri Hüseyin Satıcı ve Erdal Akıncı ile Ayaz Kaan Akıncı, Ferhat Yavan ve Neslihan Satıcıer yaralandı.Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.