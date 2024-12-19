Batman’da araç uçurumdan yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

Olay, Sason ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi Gürgenli yol ayrımında gerçekleşti. Latif Şahin'in yönetimindeki hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 100 metrelik uçurumdan yuvarlandı.Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine, jandarmaya ve güvenlik korucularına bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, jandarma ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada 30 yaşındaki Gülsüm Kaplan hayatını kaybetti.Yaralanan 6 kişi ise Sason Devlet Hastanesi ve Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.