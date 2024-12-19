Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...
Piyasaların merakla beklediği FED kararı sonrası altın fiyatlarında sert düşüş yaşandı. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 19 Aralık 2024 gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...
ABD Merkez Bankası FED, merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Küresel piyasaların odaklandığı karar sonrası altın fiyatlarında düşüş yaşandı.
Serbest piyasada gram altın 2.942,14 TL'den, çeyrek altın ise 4.908,00 TL seviyesinden işlem görüyor. İşte 19 Aralık 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...
19 ARALIK 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış 2.941,54
Satış 2.942,14
19 ARALIK 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış 4.785,00
Satış 4.908,00
19 ARALIK 2024 YARIM NE KADAR?
Alış 9.629,00
Satış 9.816,00
19 ARALIK 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Alış 19.171,00
Satış 19.560,00
19 ARALIK 2024 ALTIN/ONS FİYATI
Alış 2.608,66
Satış 2.608,94
Serbest piyasada gram altın 2.942,14 TL'den, çeyrek altın ise 4.908,00 TL seviyesinden işlem görüyor. İşte 19 Aralık 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...
19 ARALIK 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış 2.941,54
Satış 2.942,14
19 ARALIK 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış 4.785,00
Satış 4.908,00
19 ARALIK 2024 YARIM NE KADAR?
Alış 9.629,00
Satış 9.816,00
19 ARALIK 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Alış 19.171,00
Satış 19.560,00
19 ARALIK 2024 ALTIN/ONS FİYATI
Alış 2.608,66
Satış 2.608,94