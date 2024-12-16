WhatsApp o özelliğini geliştiriyor! Anında devreye girecek

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, bireysel sohbetlerde, gruplarda ve kanallarda gönderilen mesajları otomatik olarak çeviren bir özelliği test etmeye başladı. WABetaInfo'nun paylaştığı bilgilere göre, yakında herkesin kullanımına sunulması beklenen bu özellik için kullanıcıların cihazlarına özel dil çeviri paketleri indirmesi gerekecek.Sosyal medya platformları X (eski adıyla Twitter) ve Instagram'da bulunan 'çevir' (translate) butonuna benzer bir şekilde çalışacak yeni özellik sayesinde, farklı bir dilde gönderilen mesajları tek bir dokunuşla kendi dilinize çevirebileceksiniz.WhatsApp'ın dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya sahip olduğu göz önüne alındığında, bu özelliğin bilhassa uluslararası iletişimde devrim niteliğinde olabileceği düşünülüyor.Şu anda eğer yabancı biriyle konuşuyorsanız ve onun dilini bilmiyorsanız, Google Translate veya DeepL gibi çeviri programlarından faydalanmanız gerekiyor. Ancak çeviri işlevinin WhatsApp'a gelmesiyle, farklı dillerde konuşan kullanıcılar uygulamanın içinden hiç çıkmadan iletişimde kalabilecek.Ancak WhatsApp'ın mesaj çevirme özelliğinin, Google Translate veya DeepL gibi, sunucuya bağlanarak çalışan uygulamalardan farkı var; Meta bünyesinde faaliyet gösteren platform, çevirme işlemini, telefonunuza indireceğiniz dil paketleri üzerinden gerçekleştirecek.Yeni özelliğin ne zaman tüm kullanıcılar için aktif hale geleceği henüz bilinmiyor, ancak özellik şu anda test aşamasında.