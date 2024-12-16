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Terör örgütüne darbe! Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Ekleme: 16.12.2024 - 16:36 Güncelleme: 16.12.2024 - 16:36 / Editör: Fehmi Öztürk
Terör örgütüne darbe! Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait bir mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyetlerinde teröristlere ait bir mağara tespit etti. Mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi" denildi.

Terör örgütüne darbe! Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi