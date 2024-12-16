Çorum'da samanlıkta çıkan yangın, evlere sıçramadan söndürüldü
İskilip ilçesinde çıkan yangına ekipler müdahale ederken, alevlere teslim olan samanlık kullanılamaz hale geldi.
Çorum'un İskilip ilçesi Yavu köyünde yürekleri ağza getiren bir yangın meydana geldi.
Mehmet Efe'ye ait samanlıkta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangını gören vatandaşlar durumu, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
EVLERE SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ
İhbar üzerine olay yerine İskilip ilçesinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi ile yangın evlere sıçramadan söndürüldü.
Yangında samanlık kullanılmaz hale gelirken, ekipler inceleme başlattı.
Mehmet Efe'ye ait samanlıkta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangını gören vatandaşlar durumu, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
EVLERE SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ
İhbar üzerine olay yerine İskilip ilçesinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi ile yangın evlere sıçramadan söndürüldü.
Yangında samanlık kullanılmaz hale gelirken, ekipler inceleme başlattı.