Çorum'da samanlıkta çıkan yangın, evlere sıçramadan söndürüldü

Çorum'un İskilip ilçesi Yavu köyünde yürekleri ağza getiren bir yangın meydana geldi.Mehmet Efe'ye ait samanlıkta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.Yangını gören vatandaşlar durumu, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.EVLERE SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜİhbar üzerine olay yerine İskilip ilçesinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi ile yangın evlere sıçramadan söndürüldü.Yangında samanlık kullanılmaz hale gelirken, ekipler inceleme başlattı.