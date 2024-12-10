Petrol üretiminde yeni rekor! Bakan Bayraktar açıkladı: Yarısı Gabar'dan karşılandı...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bugün yaptığı konuşmada önemli detaylar paylaştı.Petrol Endüstrisinde Milli Teknolojiler Programı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Türkiye Petrolleri Anonim ortaklığı işbirliğinde, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde başladı.Altı oturumda, Üretim Sahası, Sondaj ve Kuyu Tamamlama Servisleri ile Petrol Sektöründe Yapay Zeka ve Yazılım gibi başlıklarının ele alınacağı programda konuşan Bayraktar, Gabar'a dair bir müjde daha paylaştı.GABAR'DA REKORTürkiye enerji ihtiyacını yerli kaynaklardan karşılamak için tüm alanlardaki çalışmalarına hız verdi.Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığının önüne geçmek için hayati öneme sahip olan Şırnak'taki Gabar Dağı'nda petrol üretiminde yeni bir rekor daha kırıldı."61 VARİLİN ÜZERİNE ÇIKTI"Bakan Bayraktar, "Bugün itibariyle Gabar’da günlük üretimimiz 61 bin varilin üzerine çıktı. Kasım ayında Türkiye genelinde toplam 3 milyon 425 bin varil ham petrol üretimiyle rekor kırdık" dedi.Bakan Bayraktar'ın devam eden açıklaması şu şekilde:"BÜYÜK BİR EKOSİSTEM OLUŞTURDUK"Ar-Ge faaliyetleri başlatarak sismikten, sondaja, üretimden, dağıtıma kadar tüm aşamalarda ihtiyaç duyulan ekipmanları Türkiye’de üretmeye başladık. Petrol endüstrisinde milli teknolojilerin ülkemiz topraklarında filizlenmesini sağlayarak büyük bir ekosistem oluşturduk.Yaptırımlara, kısıtlamalara boyun eğmedik. Arz güvenliği kadar stratejik gördüğümüz bu alanda birçok yazılımı ekipmanı kendi imkanlarımızla üretir hale geldik. İlk yerli sondaj kulemiz adını gücü ve heybeti ile dünyayı titreten pehlivanımız Koca Yusuf’tan aldı. Sondaj kulesi 5 bin metre sondaj kapasitesi ve yerli yazılımı, 1500 beygir gücü ile bugün Gabar’da üretimimizi bereketlendiriyor."ÜRETİM SÜREÇLERİNE DAHİL ETMEK İSTEDİĞİMİZ PROJELERİMİZ VAR"Denizdeki keşiflerimiz kaşife ilham kaynağı oldu. Kaşif 3 offshore arama sondajlarında denizaltı gözetim ve müdahale aracı olarak sondaj gemilerimizde kullanılıyor.Bir de üretim süreçlerine dahil etmek üzere olduğumuz birçok proje var. Tüm bu yerlileştirme çalışmalarımız rakamlara yansımış durumda. Türkiye petrollerinin yerli mal ve hizmet tedariki her geçen yıl artmaya devam ediyor.Milli şirketimiz 2023 yılında mal alımlarının yüzde 53’ünü, hizmet alımlarının da tamamını yurt içinden temin etti. Son 5 yıl içinde Türkiye petrollerinin çalıştığı yurt içi ve yurt dışı tedarikçi sayısı 2621’e ulaşırken bunların yüzde 21 yurt içi gerçek ve tüzel kişilerden oluştu."ENERJİDE TAM BAĞIMSIZLIK YOLUNDA HIZ KESMEYECEĞİZ"Elbette daha yapacak çok işimiz, gidecek uzun bir yolumuz var. Enerjide tam bağımsızlık yolunda yerlileştirme programımız hız kesmeden devam edecek. Bir yandan cari açığın azaltılmasına katkı sunacak diğer yandan da oluşturduğumuz bu ekosistem sayesinde kazandığımız kabiliyetleri yeni projelerde kullanacağız. Petrol endüstrisinde milli teknolojiler toplantılarını bu vizyonun ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz.