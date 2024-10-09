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Denizli'de korkunç kaza! Araba paramparça oldu

Denizli'de feci bir kaza meydana geldi. Bir araç önünde ilerleyen römorka çarparak paramparça oldu. Otomobildeki gençlerden biri hayatını kaybetti, biri de ağır yaralandı.

Ekleme: 9.10.2024 - 11:51 Güncelleme: 9.10.2024 - 11:55 / Editör: Fehmi Öztürk
Denizli'de korkunç kaza! Araba paramparça olduDenizli'nin Acıpayam ilçesinde önünde ilerleyen römorka çarpan araç paramparça oldu.

Kaza, gece saatlerinde Acıpayam ilçesi Kumavşarı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Denizli-Antalya karayolunda ilerleyen bir otomobil, Çameli ilçesi kavşağı yakınlarına geldiğinde aynı yönde seyreden çift römork bağlı traktöre arkadan çarptı.

ARABA HURDAYA DÖNDÜ
Çarpmanın etkisiyle otomobil paramparça olurken, araçta bulunan iki genç karayoluna savruldu. Kaza ihbarı üzerine sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri olay yerine sevk edildi.

Denizli'de korkunç kaza! Araba paramparça oldu

1 ÖLÜ 1 YARALI
Kazada Acıpayam ilçesine bağlı Alaattin Mahallesi'nde ikamet eden Eralp Korkmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan arkadaşı ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.