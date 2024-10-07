MSB: 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiklerini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiklerini açıkladı.
MSB'den yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör ve teröristle mücadelesi gece gündüz, dağ bayır demeden kararlılıkla devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi" denildi.
MSB'den yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör ve teröristle mücadelesi gece gündüz, dağ bayır demeden kararlılıkla devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi" denildi.