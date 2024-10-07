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Beyaz Gazete
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MSB: 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiklerini bildirdi.

Ekleme: 7.10.2024 - 15:36 Güncelleme: 7.10.2024 - 15:39 / Editör: Edin Uslu
MSB: 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildiMilli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiklerini açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör ve teröristle mücadelesi gece gündüz, dağ bayır demeden kararlılıkla devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi" denildi.

MSB: 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi