Mersin'de boya atölyesinde patlama: 1'i ağır 3 yaralı
Erdemli ilçesinde sanayi sitesindeki bir boya atölyesinde gaz sıkışması sonucu gerçekleşen patalamada, atölye sahibi ve yanındaki 2 işçi yaralandı.
Mersin'in Erdemli ilçesindeki Sanayi Sitesi'nde feci bir iş kazası meydana geldi.
Sanayi Sitesi'nde bulunan bir boya atölyesinin sahibi A.Y. ile işçilerin çalıştığı sırada boya fırınının olduğu yerde gaz sıkışması sonucu patlama yaşandı.
PATLAMADA 3 KİŞİ YARALANDI
Patlamada iş yerinin yan duvarı yıkılırken, atölye sahibi ile birlikte 3 kişi yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
1 YARALININ DURUMU AĞIR
Yaralılar, ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
İNCELEME GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Polisin güvenlik tedbiri alarak şerit çektiği iş yerinde inceleme yapıldı.
Sanayi Sitesi'nde bulunan bir boya atölyesinin sahibi A.Y. ile işçilerin çalıştığı sırada boya fırınının olduğu yerde gaz sıkışması sonucu patlama yaşandı.
PATLAMADA 3 KİŞİ YARALANDI
Patlamada iş yerinin yan duvarı yıkılırken, atölye sahibi ile birlikte 3 kişi yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
1 YARALININ DURUMU AĞIR
Yaralılar, ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
İNCELEME GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Polisin güvenlik tedbiri alarak şerit çektiği iş yerinde inceleme yapıldı.