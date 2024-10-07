Mersin'de boya atölyesinde patlama: 1'i ağır 3 yaralı

Mersin'in Erdemli ilçesindeki Sanayi Sitesi'nde feci bir iş kazası meydana geldi.Sanayi Sitesi'nde bulunan bir boya atölyesinin sahibi A.Y. ile işçilerin çalıştığı sırada boya fırınının olduğu yerde gaz sıkışması sonucu patlama yaşandı.Patlamada iş yerinin yan duvarı yıkılırken, atölye sahibi ile birlikte 3 kişi yaralandı.Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Yaralılar, ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.Polisin güvenlik tedbiri alarak şerit çektiği iş yerinde inceleme yapıldı.