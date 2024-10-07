Marmaray Sirkeci-Ayrılıkçeşmesi-Suadiye hattı neden kapalı, ne zaman açılacak?

Marmaray seferlerindeki aksaklıklar, İstanbul halkının konuştuğu bir konu haline geldi. Bugün sabah saatlerinden itibaren bazı yolcular, Marmaray hattında kesintiler olduğunu ve bu nedenle seferlerin düzenli şekilde yapılamadığını bildiriyor.MARMARAY SEFERLERİNDE NEDEN PROBLEMLER YAŞANIYOR?Marmaray’ın çalışıp çalışmadığı ve seferlerin neden aksamadığı ile ilgili çok sayıda soru gündeme geliyor. Yolcular, “Marmaray neden çalışmıyor, kapalı mı? Marmaray’da sorun mu var?” şeklinde meraklarını ifade ediyor. Marmaray hattındaki bu kesintilerin sebebi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.