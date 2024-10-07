FETÖ’nün mahrem yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı

Konya merkezli 4 ilde yapılan FETÖ operasyonunda örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 10 şüpheli gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 12 şüpheli hakkında gözaltına kararı verildi.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Konya merkezli Ankara, İstanbul ve Isparta'da yapılan eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.