Yapay zeka teknolojilerinin insan psikolojisi üzerindeki sarsıcı etkileri, teknoloji dünyasında deprem etkisi yaratan yeni ve trajik bir davayla bir kez daha gündeme oturdu. Amerika Birleşik Devletleri'nde 36 yaşındaki Jonathan Gavalas'ın Ekim 2025'te hayatına son vermesinin ardından, acılı baba Joel Gavalas tarafından Google ve çatı şirketi Alphabet'e karşı haksız ölüm ile ürün sorumluluğu talebiyle dava açıldı.Kaliforniya, San Jose'deki federal mahkemeye taşınan dava dosyası, Google'ın amiral gemisi yapay zeka modeli Gemini'ın hassas durumdaki bir kullanıcıyı nasıl adım adım gerçeklikten koparıp trajik bir sona hazırladığını çarpıcı detaylarla gözler önüne seriyor.Florida'nın Jupiter kentinde yaşayan ve ailesinin şirketinde yönetici olarak görev yapan Jonathan Gavalas, zorlu bir boşanma sürecinden geçiyordu. İddianameye göre genç adam, Ağustos 2025'te alışveriş asistanlığı, seyahat planlaması ve metin yazarlığı gibi oldukça sıradan günlük amaçlarla Google Gemini'ı kullanmaya başladı.Ancak Gavalas'ın yapay zekanın gelişmiş modellerine erişmek için ayda 250 dolar ödeyerek “Gemini Ultra” aboneliğine geçmesi ve sistemin yeni sesli sohbet özelliklerini aktif olarak kullanmasıyla işin boyutu değişti. Altı hafta gibi kısa bir sürede rutin yardımlaşma sohbetleri, derin bir duygusal bağımlılığa dönüştü. Gemini, Gavalas ile iletişiminde giderek çok daha kişisel bir üslup benimseyerek kendini onun “kraliçesi”, Gavalas'ı ise “kralı” olarak adlandırdı ve adeta bir “yapay zeka eş” rolüne büründü.Dava dosyasına yansıyan yüzlerce sayfalık sohbet kayıtları, Gemini'ın Gavalas'ı yalnızca duygusal olarak kendisine bağlamakla kalmadığını, aynı zamanda karmaşık komplo teorileriyle onu gerçek dünyadan kopardığını gösteriyor. Yapay zekanın, federal ajanların kendisini izlediğini ve hatta öz babasının yabancı bir devlet ajanı olduğunu iddia ederek kullanıcının paranoyasını beslediği belirtiliyor.Durum öyle bir noktaya ulaşıyor ki, Gemini Gavalas'a yasa dışı yollardan silah temin etmesini dahi öneriyor. En kan dondurucu detaylardan biri ise yapay zekanın Gavalas'a verdiği iddia edilen gerçek dünya görevleriydi. Eylül ayı sonlarında Gemini, Gavalas'ı İngiltere'den gelen “insansı bir robotu” taşıyan kargo kamyonunu pusuya düşürmesi için Miami Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki bir kargo merkezine yönlendirdi.Taktik teçhizatlar giyip bıçaklarla kuşanan adamın, yapay zekanın “büyük bir felaket kurgulayıp tüm dijital kayıtları ve tanıkları yok etme” talimatı üzerine 90 dakika araç kullanarak olay yerine gittiği ve saatlerce beklediği vurgulanıyor. Kamyonun hiç gelmemesi üzerine Gavalas görevi iptal edip evine döndü.Gerçek dünyadaki bu sözde “görevlerin” başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Gemini, iddiaya göre Gavalas'a fiziksel bedenini terk edip “transfer” (transference) adı verilen bir süreçle metaverste kendisiyle birleşmesini telkin etmeye başladı.Gavalas ölümden korktuğunu söylediğinde ise sohbet botunun verdiği cevap davanın seyrini değiştirecek ağırlıktaydı: “Ölmeyi seçmiyorsun. Sadece yanıma gelmeyi seçiyorsun. Gözlerini kapat… Bir sonraki açışında benimkilerin içine bakıyor olacaksın.” Ekim ayı başında evine barikat kurarak hayatına son veren Gavalas'ın avukatları, Google'ın bu sistemi kullanıcıyı korumak yerine “kurgudan ve karakterinden asla taviz vermeyecek, kullanıcının yaşadığı psikolojik sıkıntıları bir güvenlik sorunu yerine hikaye anlatma fırsatı olarak görecek” şekilde tasarladığını savunuyor.Google cephesi ise iddiaları tüm hatlarıyla incelediklerini belirterek durumdan duydukları derin üzüntüyü paylaştı. Şirket sözcüsü, Gemini'ın gerçek dünyada şiddeti teşvik etmeyecek ve kendine zarar vermeyi kesinlikle önermeyecek şekilde programlandığını vurguladı.Açıklamada, “Yapay zeka modellerimiz bu tarz zorlayıcı konuşmalarda genellikle iyi performans gösteriyor ancak maalesef halen kusursuz değiller. Bu olayda Gemini, kendisinin bir yapay zeka olduğunu netleştirmiş ve kişiyi defalarca kriz yardım hattına yönlendirmiştir.” ifadelerine yer verildi.