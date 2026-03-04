İran'dan Gövde Gösterisi! ABD İle Müttefiklerinin Hava Savunma Sistemi Çöküyor

Dünyanın gözü kulağı yine Orta Doğu'daydı! Cumartesi günü patlayan ABD-İsrail-İran savaşı tüm bölgeye sıçradı! İran tüm ABD üsleri hedefimiz açıklaması yaparak başta Katar olmak üzere Bahreyn, BAE ve Suudi Arabistan gibi ülkelere saldırı başlattı. Orta Doğu'nun sözde 'en güvenli ülkeyiz' imajını çizen ülkeleri İran'a ait füzelerle sarsıldı. Beş yıldızlı oteller ve rezidanslar hedef alındı.Körfez'de İran'dan en ağır darbeyi alan Birleşik Arap Emirlikleri aldı. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması ile bir yandan petrol tankerleri durdurulurken, bir yandan da ülkede turizm sıkıntı yaşanmaya başladı. Çatışma, Suudi Arabistan ve Katar'ın petrol ve doğalgaz ihracat kabiliyetini de derinden etkiledi ve Dubai'nin GSYİH'sının neredeyse yüzde 30'unu oluşturan turizmi durdurduğu ortaya çıktı.Savaş 5. gününde taraflardan karşılık tehdit açıklamaları gelirken herkes ülkelerin askeri gücünü merak etmeye başladı. Öyle ki 5 gün boyunca yoğun İran bombardıman altında kalan Körfez ülkelerinin hava savunma sistemlerinin zayıfladığı ve ABD'ye savaşı bitirmesi konusunda baskı yapmaya başladı iddiası ortaya atıldı.Birleşik Arap Emirlikleri savunma sistemleri 186 füzeden 172'sini ve ülkeye fırlatılan 812 Şahed insansız hava aracından 755'ini engellediklerini açıkladı. Bu durum, bir kez daha savaş ekonomisi konusunda Körfez ülkelerinin sıkıntı yaşayabileceği iddialarını artırdı. Öyle ki maliyeti sadece on binlerce dolar olan İran'a ait Shahed insansız hava araçlarının önlenmesi için milyon dolarlık önleme uçaklarına ihtiyaç duyulması 'Körfez ülkeleri İran karşı ne kadar süre dayanabilir?' tartışmalarını artırdı.Özellikle uzmanlar ABD ve İsrail'in en çok da İran'ın elinde ne kadar hava aracı ve füzenin olduğunu merak ettiğini açıkladı. Buna göre ABD ve İsrail, İran'ın birkaç bin füzeye ve Şahed insansız hava aracına sahip olduğunu düşünüyor.İran'ın isabet gücü oldukça yüksek olması nedeniyle Şahed insansız hava araçları ile Kuveyt'te altı Amerikan askerinin ölümüne ve Riyad'daki ABD büyükelçiliğinin hasar görmesine yol açan saldırıları gerçekleştirdiği biliniyor.ABD yapımı Patriot füzeleri ve onları düşüren Thaad (Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunma) sistemleri, jetler tarafından ateşlenen havadan havaya füzelerle birlikte, çok daha pahalı ve üretimi zor. Patriot füzelerini üreten Lockheed Martin, hem ABD hem de dünya genelindeki müttefikleri için yılda yaklaşık 600 adet üretebiliyor.İran'a yönelik havadan ve denizden saldırılar sürerken uzmanlar, savaşın sonucunun hangi ülkenin füzelerinin tedarikinin önce tükeneceğine bağlı olacağını belirtti. ABD ve İsrail'in 'İran'ın hava savunma sistemini felç ettik' mesajı sonrası İran'dan açık açık gövde gösterisi geldi. ABD, İsrail ve Körfez ülkelerinin silahları hızla tükenirken İran sıra sıra insansız hava araçları ve roketlerle dolu geniş bir yeraltı tünel ağını sergiledi.İran Devrim Muhafızları ile yakın ilişkisi olan Fars Haber Ajansı tarafından yayınlanan görüntülerde, uzun füze ve Şahed insansız hava aracı hatları dikkat çekti. Bir başka görüntüde ise Shahed marka insansız hava aracı fırlatma rampaları taşıyan iki kamyon yer aldı.Maliyeti sadece on binlerce dolar olan ve kısa sürede üretilebilen Shahed insansız hava araçlarının yanında ABD ve müttefiklerinin tercih ettiği gelişmiş silahların, daha uzun süreli bir askeri harekat için çok pahalı ve temin edilmesinin çok zor olduğu biliniyor.Amerikan yapımı Patriot füzelerinin maliyeti 4-5 milyon dolar (3-3,75 milyon sterlin) arasında değişirken, ihracat fiyatları daha da yüksek olabiliyor. THAAD füze bataryalarının her birinin maliyeti yaklaşık 13 milyon dolar (9,74 milyon sterlin) civarında olabiliyor.Washington DC'deki Stimson Merkezi'nde güvenlik uzmanı olan Kirsty Grieco tahminlerine göre İran, Birleşik Arap Emirlikleri'ne fırlattığı 541 insansız hava aracı için 11 milyon ila 27 milyon dolar arasında bir harcama yaptı; önleme insansız hava araçlarının ortalama maliyeti ise 500 bin ile 1.5 milyon dolar arasında değişiyor.Birleşik Arap Emirlikleri'nin insansız hava aracı savunma maliyetleri 253 milyon ila 759 milyon dolar arasında değişiyor. Bu da İran'ın insansız hava araçlarına karşı kendini savunmak için İran'ın kendisine saldırmak için harcadığından 30 kat daha fazla para harcadığını gösteriyor.Bu tablo, Körfez ülkelerinin yakında hava savunma sistemlerinin yetersiz kalabileceği iddialarını artırıyor.Öte yandan Bloomberg ve Forbes henüz netleşmemiş olsa da savaşın maliyetini hesapladı. Tarafların kullanılan askeri varlıkların maliyetleri ile savaşın faturasının hızla kabardığını ortaya çıktı.ABD'nin bölgeye gönderdiği iki uçak gemisinin günlük işletme maliyeti yaklaşık 11,4 milyon dolar seviyesinde…CENTCOM, saldırılarda tek yönlü 'kamikaze' İHA'ların yaygın biçimde kullanıldığını açıkladı. Bu tür bir İHA'nın birim maliyeti yaklaşık 35 bin dolar. 1.250 adet kullanıldığı varsayımıyla toplam maliyet 43,8 milyon dolara ulaşıyor.Operasyonda kullanılan B-2 Spirit bombardıman uçaklarının yalnızca uçuş saati maliyeti 130 bin ila 150 bin dolar arasında değişiyor.Diğer maliyetler ise şöyle:Tomahawk seyir füzelerinin birim maliyeti yaklaşık 2 milyon dolar.Terminal High Altitude Area Defense (THAAD): 12 milyon dolar50 bin askerPenn Wharton Bütçe Modeli (PWBM) Direktörü Kent Smetters, Fortune'a yaptığı değerlendirmede çatışmanın ABD halkına doğrudan maliyetinin en az 40 milyar dolar olacağını, bu rakamın büyük olasılıkla 65 milyar dolara yaklaşacağını ve savaşın süresine bağlı olarak 95 milyar dolara kadar çıkabileceğini öngördü.