Windows 12'nin Çıkış Tarihi Sızdırıldı!

Microsoft'un 'Hudson Valley Next' kod adıyla geliştirdiği yeni Windows sürümünün bu yıl içerisinde resmi olarak tanıtılabileceği ortaya çıktı.Geleneksel işletim sistemi anlayışını tamamen değiştirmesi beklenen Windows 12, yapay zeka merkezli yepyeni bir altyapı sunmaya hazırlanıyor.CorePC mimarisi üzerine inşa edilen yeni sürüm, kullanıcıların kendi ihtiyaçlarına göre işletim sistemi bileşenlerini ekleyip çıkarabileceği modüler bir sistem vadediyor.Görsel tarafta ise şeffaf cam efektleri ve yüzen görev çubuğu gibi modern tasarım yeniliklerinin arayüze entegre edileceği konuşuluyor.İşletim sisteminin temel bileşeni haline gelecek olan Microsoft Copilot ile birlikte bazı gelişmiş yapay zeka özelliklerinin ek ücret karşılığında abonelik tabanlı sunulması bekleniyor.Microsoft'un bu ücretli katman stratejisinin, geleneksel Windows lisans yapısına alışkın kullanıcılar tarafından nasıl karşılanacağı ise merak konusu.Windows 11'deki TPM 2.0 zorunluluğuna benzer şekilde, yeni sürümün yapay zeka işlemlerini yerel olarak hızlandırmak için donanımsal bir NPU (Nöral İşlem Birimi) şartı arayacağı iddia ediliyor.Özel NPU donanımları henüz bilgisayarlarda yaygınlaşmamış olsa da mevcut Windows 11 kullanıcıları için resmi yazılım desteğinin birkaç yıl daha devam edeceği belirtiliyor.