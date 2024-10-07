Facia durdurulamıyor! Can kayıpları sürüyor

ABD’nin güneydoğu kıyılarını etkisi altına alan Helene Kasırgası ölüm getirmeye devam ediyor. Tarihin en ölümcül kasırgalarından birisi oldu.

ABD'nin Florida eyaletinde kategori 4 seviyesinde karaya çıkan Helene Kasırgası nedeniyle can kaybı artıyor. Kuzey Carolina, Güney Carolina, Georgia, Florida, Tennessee ve Virginia eyaletlerinde etkili olan 'Helene' kasırgasında yaşanan can kaybı 230'u aştı.Helene, 2005 yılında bin 392 kişinin ölümüne yol açan Katrina Kasırgası'ndan bu yana ABD'yi vuran en ölümcül kasırga oldu.