Engin Polat'a hapis cezası! Komşularını tekme tokat dövdükleri...

Geçtiğimiz aylarda Engin Polat ve eşi Dilan Polat, kara para suçlamasından tahliye olmuşlardı.Bu kez Engin Polat hakkında başka bir karar verildi.Engin Polat, bu kez komşularını darbettiği iddiasıyla yargılandığı davada hapis cezasına çarptırıldı.Mahkeme, Engin Polat'a 'komşularını darbetme' suçundan 1 yıl 11 ay 10 gün hapis cezası verdi. Ancak ceza ertelendi. Eşi Dilan Polat hakkındaki dava ise düşürüldü.Daha önce kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla yargılanan Polat çifti, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Bu davada Engin Polat için 40 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.Kara para davasından sonra şimdi de şiddet suçlamasıyla gündeme gelen Engin Polat'ın cezası, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Özellikle geçtiğimiz aylarda tahliye edilmesi ve yeni bir suçlamayla karşı karşıya gelmesi, sosyal medyada geniş yer buldu.Davanın detayları ve kararın gerekçeleri henüz netlik kazanmadı. Hukuk çevreleri, kararın gerekçelerinin açıklanmasıyla birlikte davanın daha net bir şekilde değerlendirilebileceğini belirtiyor.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 2 Haziran 2023'te Çekmeköy'de Engin Polat'ın doğum günü olması nedeniyle Polat çiftinin evinde parti düzenlendiği ve partiye gelen bir misafirin bebeğinin rahatsızlandığı belirtilerek, doktora gitmek için park halindeki aracına yönelen misafirin, otomobilinin önünde başka bir araç gördüğü anlatılmıştı.Haber verilen Engin Polat'ın, aracın çekilmesini istemek için komşusu Metin S.A'nın evine gittiği ancak komşusunu evde bulamadığı aktarılan iddianamede, Engin ve Dilan Polat çiftinin daha sonra Metin S.A. ile yolda karşılaşarak tartıştıkları, tartışmanın büyümesi üzerine bu kişiyi darbedip tehditte bulundukları öne sürülmüştü.İddianamede Dilan Polat'ın 'hakaret', 'yaralama', 'birden fazla kişiyle tehdit' suçlarından 8 yıl 4 aya kadar, Engin Polat'ın ise 'hakaret', 'yaralama', 'birden fazla kişiyle tehdit' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından 11 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.