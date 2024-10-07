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Beyaz Gazete
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Recai Kutan için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan'ın vefatı dolayısıyla sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı.

Ekleme: 7.10.2024 - 13:42 Güncelleme: 7.10.2024 - 13:43 / Editör: Atilla Özbir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Recai Kutan için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı ve Yüksek İstişare Kurulu Üyesi, Türk siyasetinin mümtaz şahsiyetlerinden biri olan Sayın Recai Kutan Beyefendi’nin vefatını derin bir teessürle öğrendim.

Merhum Recai Kutan’a Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine, Saadet Partisi’ne ve Millî Görüş camiamıza başsağlığı diliyorum.

Sayın Recai Kutan siyasi mücadelesi ve ülkemize vermiş olduğu değerli hizmetlerle inşallah her daim hayırla yâd edilecektir. Mekânı cennet olsun."