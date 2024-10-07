Bolu'da kaza yapan araçtaki sürücü ve yolcu yanarak öldü

Bolu'da feci kaza...Mudurnu ilçesinden çıkarak otoyolda seyreden otomobil, Aynalıkaya mevkisinde sürücünün kontrolünden çıktı.Sürüklenen araç yoldan çıkarak 50 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı.Ormanlık alana düşen otomobil, kısa süre içinde alev aldı.Kimlikleri henüz belirlenemeyen sürücü ve yolcu araç içinde mahsur kaldı.Otomobilden çıkamayan 2 kişi hayatını kaybetti. Araçtan çıkan yangın, çevredeki ormana da sıçradı.112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Çıkan küçük çaplı yan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.