Bolu'da kaza yapan araçtaki sürücü ve yolcu yanarak öldü
Mudurnu ilçesinde yaklaşık 50 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanan otomobil kaza sonrası alev alınca, araçta bulunan yolcu ve sürücü yanarak hayatını kaybetti.
Bolu'da feci kaza...
Mudurnu ilçesinden çıkarak otoyolda seyreden otomobil, Aynalıkaya mevkisinde sürücünün kontrolünden çıktı.
Sürüklenen araç yoldan çıkarak 50 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı.
YANAN ARAÇTA MAHSUR KALDILAR
Ormanlık alana düşen otomobil, kısa süre içinde alev aldı.
Kimlikleri henüz belirlenemeyen sürücü ve yolcu araç içinde mahsur kaldı.
2 ÖLÜ
Otomobilden çıkamayan 2 kişi hayatını kaybetti. Araçtan çıkan yangın, çevredeki ormana da sıçradı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Çıkan küçük çaplı yan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Mudurnu ilçesinden çıkarak otoyolda seyreden otomobil, Aynalıkaya mevkisinde sürücünün kontrolünden çıktı.
Sürüklenen araç yoldan çıkarak 50 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı.
YANAN ARAÇTA MAHSUR KALDILAR
Ormanlık alana düşen otomobil, kısa süre içinde alev aldı.
Kimlikleri henüz belirlenemeyen sürücü ve yolcu araç içinde mahsur kaldı.
2 ÖLÜ
Otomobilden çıkamayan 2 kişi hayatını kaybetti. Araçtan çıkan yangın, çevredeki ormana da sıçradı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Çıkan küçük çaplı yan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.