AK Parti Sözcüsü Çelik: İnsanlık eninde sonunda barbarlığı yenecek

Çelik, '1 yıldır her türlü katliam aracıyla Gazze'de insanlığın yüz akı kardeşlerimizi şehit ettiler. Soykırımcı şebeke, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dahil her yere dönük işgal politikasını sürdürdü. Ama Gazze'yi teslim alamadılar. İnsanlığı teslim alamadılar.' dedi.Çelik'in açıklaması şu şekilde:'7 Ekim, soykırımcı Netanyahu hükümetinin insanlığı işgal etmek üzere katliamlara başladığı gün…1 yıldır her türlü katliam aracıyla Gazze'de insanlığın yüz akı kardeşlerimizi şehit ettiler. Soykırımcı şebeke, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dahil her yere dönük işgal politikasını sürdürdü. Ama Gazze'yi teslim alamadılar. İnsanlığı teslim alamadılar.Gazze insanlığın ta kendisidir. İnsanlık eninde sonunda barbarlığı yenecek.'