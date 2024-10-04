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KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı

ÖSYM, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim sonuçlarını açıkladı.

Ekleme: 4.10.2024 - 11:13 Güncelleme: 4.10.2024 - 11:14 / Editör: Edin Uslu
KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı15 Eylül 2024 tarihinde gerçekleşen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim sınavının sonuçları ilan edildi.

Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle öğrenebilecek.

KPSS ortaöğretim sınavına katılan adaylar aldıkları puanlara göre, ÖSYM tarafından duyurulacak takvimde tercihlerini yapabilecekler.

KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı