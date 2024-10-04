KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı
ÖSYM, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim sonuçlarını açıkladı.
15 Eylül 2024 tarihinde gerçekleşen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim sınavının sonuçları ilan edildi.
Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle öğrenebilecek.
KPSS ortaöğretim sınavına katılan adaylar aldıkları puanlara göre, ÖSYM tarafından duyurulacak takvimde tercihlerini yapabilecekler.
Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle öğrenebilecek.
KPSS ortaöğretim sınavına katılan adaylar aldıkları puanlara göre, ÖSYM tarafından duyurulacak takvimde tercihlerini yapabilecekler.