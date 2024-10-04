KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı

15 Eylül 2024 tarihinde gerçekleşen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim sınavının sonuçları ilan edildi.Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle öğrenebilecek.KPSS ortaöğretim sınavına katılan adaylar aldıkları puanlara göre, ÖSYM tarafından duyurulacak takvimde tercihlerini yapabilecekler.