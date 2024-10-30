'Yavaş' belediyecilik yine sahnede! Dev proje çürüyor esnaf kan ağlıyor

AK Parti döneminde Hacı Bayram- Veli Camii çevresindeki dolmuş esnafını ve vatandaşı rahatlatmak adına toplu durak projesi yapımına başlanmıştı. Altı otopark üstü müze olarak tasarlanan projenin %80'i AK Parti döneminde bitirildi. Ancak göreve gelen yavaş yönetimi projeyi devam ettirme adına tek bir tuğla dahi koymadı.Bölgedeki dolmuş esnafı durak sorununun kargaşaya neden olduğunu belirtirken, vatandaşlar da projenin bir an önce bitirilmesini istiyorlar. 7 yıldır atıl halde duran proje, Yavaş döneminde yarım kalan ve kaderine terk edilen bir çok proje ile aynı kaderi paylaşıyor.Sabah'ın haberine göre; Konu ile açıklamalarda bulunan AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Yavaş yönetimine seslendi. ''AK Parti nefretinizi bir kenara bırakın yapılan hizmetlere sahip çıkın'' dedi. Gökçek ayrıca, '' %80'i Ak Parti döneminde bitmiş olan Hacı Bayram dolmuş durakları maalesef sayın Mansur Yavaş döneminde en ufak ilerleme kaydetmedi. Vatandaş mağdur, esnaf mağdur.Mansur Yavaş'ın yapılanları durdurma yönünde maalesef bir hareket tarzı var. Biliyorsunuz Anka Parkı heba etti, yıkılmak üzere bir hale getirdi. Bundan daha kısa bir süre önce açılan buz pateni yıllarca kapalı kaldı.Yine aynı şekilde bugün de görüyorsunuz bizim dolmuş duraklarımızın olduğu yer 7 yıldır çivi çakılmadan maalesef duruyor. Sayın Mansur Yavaş AK Parti düşmanlığınızı bir kenara bırakın. Vatandaş için ortak akıl noktasında birleşelim ve şehrimize kazandırdığımız hizmetlere sahip çıkın.Tabi hiçbir iş yapmadığı gibi biliyorsunuz belediye bütçesi dışında 35 milyar TL'de mal satarak belediye bir gelir elde etti. Şimdi bu gelir elde ederek bir yol yapmıyor. Mevcut projeleri devam ettirmiyor. Peki bu paralar nereye harcanıyor?Bunları da sormak istiyoruz. Bunların takibinin yapılması lazım. Maalesef Ankara'nın 35 milyar TL'si de şu anda kayıp durumda. Bu söylediğim bütçe belediye bütçesi dışındaki kalan bir rakamdır. Maalesef böyle bir durum var.Hatırlar mısınız bilmiyorum Gökçek döneminde 4,5 ayda Esenboğa Havalimanı yolu yapıldı. Orada bir ısıtmalı viyadük var. Şu anda maalesef ısıtması çalışmıyor. Onu dahi çalıştıracak durumda değil belediye. Orada 8 tane alt üst geçit 8 tane yaya üst geçidi var. Ama maalesef Mansur Yavaş... Parayı nereye harcadığını gösteremiyor. Şimdi eskiden bir Ankara bulvarı bir İncek Bulvarı bir Malazgirt Bulvarı bir Batıkent Bulvarı vardı Ankara'ya yapılan.Peki Mansur Yavaş'ın ne yaptığını sorduğumuz zaman bunun cevabını hiç birimiz söyleyemiyoruz. Ama paraların da nereye gittiğinin hesabını da sorduğumuz zaman maalesef buna da cevap veremiyorlar. Bol bol konser yapıyorlar görüyorsunuz ve heykel açılışları. Ve trafik şu anda Ankara'da Ankara' da felç durumda. Yeni yol yapmanın trafiğin durumunu daha kötüye götüreceğini söyleyen bir anlayışla yapabilecek hiçbir şeyin olmadığını düşünüyorum.'' şeklinde konuştu.