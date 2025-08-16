Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

16 Ağustos 2025 tarihli ve 32988 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. 3 bakanlıkta yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte, Milli Eğitim Bakanlığı'nda açık bulunan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına Bircan Kolcu atandı.Karar ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda Vergi Müfettişleri Candan Duman, Fatma Barış, Güçlü Üçler, Hatice Kalkanlı Koca, Mehmet Altunbaş ve Tuğba Aydoğdu Vergi Başmüfettişliğine atandı.Kültür ve Turizm Bakanlığında ise Müfettiş Mehmet Emin Ünal Başmüfettişliğe atandı.