Şırnak’ta terör operasyonu: 12 gözaltı

Terörle Mücadele ekipleri tarafından 12 adrese eş zamanlı olarak yapılan baskında, terör örgütü PKK/KCK faaliyetlerine katıldığı tespit edilen 12 kişi gözaltına alındı.

Güvenlik güçlerinin terörle mücadelesi sürüyor.Sınır dışında etkin faaliyetlerini sürdüren ekipler, ülke içinde gizlenen terör örgütü destekçilerini unutmuyor.Son olarak Şırnak'ta düzenlenen operasyonlarda, terör örgütleri ile bağlantısı tespit edilen kişiler için düğmeye basıldı.12 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKINTerör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü birimlerinin çalışmaları aralıksız devam ederken, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.12 GÖZALTIŞırnak il merkezi ve ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, terör örgütü üyesi olduğu değerlendirilen 12 şüpheli gözaltına alındı.Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edileceği öğrenildi.