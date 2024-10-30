Turizm sektörü Antalya'da buluştu, 78 ülkeden 30.000 ziyaretçi hedefi aşıldı

Antalya Turizm Fuarı (ATF), geçtiğimiz hafta 3 gün boyunca turizm sektörünün paydaşları ve profesyonellerini ağırladı. 23 - 24 - 25 Ekim tarihleri arasında Antalya Expo Center’da gerçekleşen ATF24, bu yıl belirlediği 30 bin profesyonel ziyaret hedefini aşarak yoğun ilgi gördü. Bu yıl altıncısı düzenlenen, Türkiye'nin ve Akdeniz'in en verimli turizm fuarı Antalya Turizm Fuarı, 35 bin metrekare alanda gerçekleşti. 78 ülkeden 30 binin üzerinde profesyonel ziyaret ile gerçekleşen ATF24’te, yaklaşık bin marka yer aldı ve 20 binin üzerinde B2B görüşme gerçekleştirildi.

ATF24, turizm sektörünün geleceğine dair zengin içerikli paneller ve işbirliği fırsatları ile dolu bir program sundu. Değerli Türk tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, yazar, şair, hikaye anlatıcısı Sunay Akın ve Prof. Dr. Özgür Demirtaş gibi tanınmış isimlerin yer aldığı oturumlar, ziyaretçilerden büyük ilgi topladı. 3 gün boyunca devam eden oturumlar, sektördeki güncel dinamikler ve gelecekteki gelişmeler hakkında değerli bilgiler sundu.5 farklı sahnede, alanında uzman 130 konuşmacı sektörle ilgili bilgilerini ziyaretçilerle paylaştı.Bu sahneler; genel durum ve öngörülerin paylaşıldığı Ana Sahne, turizm teknolojilerinin ele alındığı ATF Tech, spor ve sağlık turizmine odaklanan ATF Sports & Health, iletişim, görsel sanatlar, reklamcılık ve turizm fakültesi öğrencilerine yönelik ATF PR ile insan kaynakları konularının işlendiği ATF HR olarak ayrıldı.Türkiye turizm ürünleri ve dünya resort otelciliğine dair hemen hemen tüm pazarları bir araya getiren, dünyadaki tek turizm fuarı olma özelliği taşıyan Antalya Turizm Fuarı, yurtdışından da önemli katılımcıları standlarında ağırladı. Sri Lanka, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Gürcistan, Uganda, Mısır, Belarus gibi ülkeler, ATF24’te stantları ile yer aldı.Fuarın son gününde düzenlenen ATF Party ise katılımcılara keyifli bir kapanış yaşattı. Tüm sektör paydaşlarını bir araya getirmeyi ve yeni iş birliklerine kapı aralamayı hedefleyen ATF, bu yıl da sektör temsilcilerinden tam not aldı.