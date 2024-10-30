CHP'de Özgür Özel'e parti içi darbe iması: Yandaş gazeteciler İmamoğlu'nu işaret etti

CHP'de koltuk savaşları son gaz devam ediyor.Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirerek partinin başına geçen Özgür Özel şu sıralar parti içi muhalefetle karşı karşıya.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki Cumhurbaşkanlığı adaylığını konusundaki mücadele parti de derin bir bölünme meydana getirdi.CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bu süreçte sessizliğini koruması ve taraf belirtmemesi kendine yönelik muhalefeti de güçlendirdi. Özel son olarak kendisinin İmamoğlu'nu seçebileceğini ancak parti tabanında Mansur Yavaş'ın karşılığının olduğunu söylemişti.Özel 'Benim açımdan aday belirlemede Ekrem Bey'i seçtik desem kimsenin diyecek bir şeyi yok. Ama kamuoyu karşılığı açısından bir Mansur Yavaş gerçeği de var' demişti.SAHA EXPO'da TUSAŞ standına gelen Ekrem İmamoğlu'na, makamında ağırladığı “PKK sizi tükürüğüyle boğar” diyen Abdullah Zeydan'ı hatırlatan bir vatandaş; “Katilleri makamda ağırlayıp, buraya şova geliyorsunuz” diyerek İmamoğlu'nu protesto etti. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, SAHA EXPO 2024 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nda bir vatandaşın tepkisiyle karşılaştı. Katılımcıların fotoğraf çektirme isteğiyle durdurduğu sırada Ekrem İmamoğlu'na bir vatandaş tepki gösterdi. Vatandaşın, 'Dün Abdullah Zeydan Van Büyükşehir Belediye Başkanı ile yan yanaydınız.' diye seslenmesi üzerine İmamoğlu, elini ağzına götürerek vatandaşa iki kez öpücük gönderdi. Ekrem İmamoğlu fuar alanından erken ayrılmak zorunda kaldı.Yandaş gazeteciden çarpıcı kulisHaber spikerliği yapan CHP yandaşı gazeteci Fatih Portakal, son günlerde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nda değişiklik olduğunu belirterek CHP ile ilgili dikkat çeken bir kulisi dile getirdi.'Bir değişiklik fark ettiniz mi?'Portakal, İmamoğlu'nun görünüşündeki değişime de dikkat çekerek şunları kaydetti:'Ekrem İmamoğlu'nu izlerken son görüntülerinde bir değişiklik fark ettiniz mi? Estetik gibi bir şey. Saç ektirme ya da doldurma gibi bir hazırlık mı var acaba? Aynı şekilde, Özgür Özel de gözlüklerini çıkararak bir şeyler yaptı ya.'CHP'de lider değişimi olursa şaşırmayın'Önümüzdeki günlerde Cumhuriyet Halk Partisi içinde rahatsız olan kesimler var ve bu da Ankara'da sıkça konuşuluyor. Ana muhalefet partisi olağanüstü bir kongreye gider ve lider değişimi olursa, şaşırmayın derim.''Adaylığını fiilen ilan etti'Öte yandan CHP'ye yakın isimlerden İsmail Saymaz, İmamoğlu'nun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında yaptığı konuşmayla Cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan ettiğini söyledi.Saymaz 'Ekrem İmamoğlu, bugün 29 Ekim konuşmasıyla cumhurbaşkanı adaylığını fiilen ilan etti' ifadelerini kullandı.İmamoğlu'na yakın diğer bir isim Şaban Sevinç de İmamoğlu'nun adaylığının kesin olduğunu dillendirdi. Sevinç 'Ekrem İmamoğlu Yenikapı'daki konuşmasıyla Cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti. Türkiye'deki değişim sürecini başlattı.' dedi.Yavaş ne yapacak?İmamoğlu cephesinde yaşanan bu gelişmelere Mansur Yavaş'ın ne tepki vereceği merak ediliyor.