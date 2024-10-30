MSB: 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB'den yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Haftanin ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 8 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi" denildi.
Terörle mücadele sürüyor.
Kahraman Mehmetçik, teröristlere hem yurt içinde yapılan hem de yurt dışında yapılan operasyonlarla göz açtırmıyor.
Bu kapsamda da bir operasyon daha yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın X hesabından yapılan paylaşımda, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Pençe-Kilit bölgesinde yapılan operasyonlar hakkında bilgi verildi.
'8 PKK'LI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'
Terörist neredeyse hedefimiz orası!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 8 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.
'OPERASYONLAR DEVAM EDECEK'
Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz.