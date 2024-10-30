MSB: 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Terörle mücadele sürüyor.Kahraman Mehmetçik, teröristlere hem yurt içinde yapılan hem de yurt dışında yapılan operasyonlarla göz açtırmıyor.Bu kapsamda da bir operasyon daha yapıldı.Milli Savunma Bakanlığı'nın X hesabından yapılan paylaşımda, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Pençe-Kilit bölgesinde yapılan operasyonlar hakkında bilgi verildi.Terörist neredeyse hedefimiz orası!Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 8 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz.