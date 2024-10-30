Gazze'de can kaybı 43 bin 163'e yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği yoğun saldırılar 390 gündür devam ediyor.Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte düzenlediği 5 saldırıda 102 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 287 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.Saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde toplam can kaybının 43 bin 163'e, yaralı sayısının ise 101 bin 510'a yükseldiği aktarıldı.