Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Orta Doğu'da devam eden gerginlik ve ABD'de yapılacak başkanlık seçimlerine ilişkin belirsizlik nedeniyle ons altın fiyatı 2 bin 770 doların üzerine çıkarak rekor kırdı. Serbest piyasada gram altın​ 3.063,71 TL'den, çeyrek altın​ ise 5.216,00 TL seviyesinden işlem görüyor.Altın fiyatlarındaki yükseliş sürüyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını​ fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.İşte 30 Ekim 2024 çeyrek altın, yarım altın​ ve gram altın alış-satış fiyatları...Alış 3.063,19Satış 3.063,71Alış 5.148,00Satış 5.216,00Alış 10.265,00Satış 10.426,00Alış 20.530,00Satış 20.779,00Alış 2.777,52Satış 2.777,87