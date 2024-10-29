Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Altın fiyatları geçen haftaki rekor seviyelerin ardından dün güne düşüşle başlamıştı. Ancak gün içinde altına olan talebin yoğunluğunun da etkisiyle bu kaybını kısa sürüde telafi etti. İşte 29 Ekim 2024 gram altın, çeyrek altın ve diğer altın fiyatları...

Altın fiyatları​ dün yaşanan kısa süreli düşüşün ardından yeniden toparlandı. Geçtiğimiz hafta cuma günü oransal olarak yüzde 0,57 varan bir artış kaydeden altının gram fiyatı cuma gününü 3 bin 29 liradan kapatmıştı. Piyasaların kapalı olduğu hafta sonunda bankalar arası piyasada işlem gören gram altın​ değerini korumuştu.Dün, yani yeni haftanın ilk gününde ise gram altın​ 3009 lira seviyesine kadar gerilemişti. Fakat bu gerileme kısa sürdü. Gelen alım talebiyle birlikte yükselmeye başlayan altın fiyatları akşamki kapanışta kaybını büyük oranda geri aldı. Gram altın günü 3.023 TL seviyesinin hemen üstünde kapattı. Peki güncel altın fiyatları ne kadar? İşte 29 Ekim 2024 gram altın, çeyrek altın​ ve diğer altın fiyatları.İşte 29 Ekim 2024 çeyrek altın​, yarım altın​ ve gram altın alış-satış fiyatları...Alış 3.033,85Satış 3.034,67Alış 5.114,00Satış 5.168,00Alış 10.196,00Satış 10.330,00Alış 20.392,00Satış 20.587,00Alış 2.752,05Satış 2.752,44