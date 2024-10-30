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Beyaz Gazete
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Ağrı’da 170 kilo sıvı metamfetamin ele geçirildi

Jandarma ekiplerince 170 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Ekleme: 30.10.2024 - 15:02 Güncelleme: 30.10.2024 - 15:02 / Editör: Edin Uslu
Ağrı’da 170 kilo sıvı metamfetamin ele geçirildi
Ağrı’da İl Jandarma Komutanlığı ve Gümrük Muhafaza ve Gümrük KİM ekiplerince Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Gümrük Sahası içerisinde yürütülen çalışmalar neticesinde, bir çekiciye bağlı dorsede arama yapıldı.

170 KİLOGRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ
Yapılan aramada boş cam kavanozlarının kapakları içerisine gizlenmiş vaziyette 170 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Ağrı’da 170 kilo sıvı metamfetamin ele geçirildi