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Beyaz Gazete
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Kayseri’de freni patlayan kamyonet dehşet saçtı

Kayseri’nin Develi ilçesinde kömür yüklü kamyonet frenini patlaması sonucu kontrolden çıktı. Önce bir otomobile çarpan kamyonet daha sonra takla attı. Kaza 1 kişi hayatını kaybederken 1’i ağır 6 kişi yaralandı.

Ekleme: 29.10.2024 - 13:28 Güncelleme: 29.10.2024 - 13:31 / Editör: Atilla Özbir
Kayseri’de freni patlayan kamyonet dehşet saçtıDeveli İlçesi Tekir Caddesi üzerinde seyreden kömür yüklü kamyonet, freninin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Bir otomobile çarptıktan sonra takla atan kamyoneti görenler 112'yi arayarak ihbarda bulundu.

Olay yerine çok 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı muayenede kamyonette bulunan Ejder Dağlı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 1'i ağır 6 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kayseri’de freni patlayan kamyonet dehşet saçtı