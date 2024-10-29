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Hakkari'de faciadan dönüldü! Minibüsün üzerine kaya parçaları düştü

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yol çalışmaları sırasında seyir halindeki minibüsün üzerine kaya parçaları düştü.

Ekleme: 29.10.2024 - 13:21 Güncelleme: 29.10.2024 - 13:24 / Editör: Fehmi Öztürk
Hakkari'de faciadan dönüldü! Minibüsün üzerine kaya parçaları düştüOlay, saat 10.00 sıralarında Şemdinli- Derecik kara yolunun 18'inci kilometresindeki Yaylapınar köyü yakınlarında meydana geldi. Yol genişletme çalışmaları sırasında, hareket halindeki minibüsün üzerine kaya parçaları düştü.

Hakkari'de faciadan dönüldü! Minibüsün üzerine kaya parçaları düştü

İçinde 5 kişinin bulunduğu ve sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 65 LB 961 plakalı minibüste hasar oluştu.

Hakkari'de faciadan dönüldü! Minibüsün üzerine kaya parçaları düştü

Kaza sonrası kapanan yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Yolun temizlenmesinden sonra kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.