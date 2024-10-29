AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'Cumhuriyet Bayramı' mesajı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Çok yaşasın, varolsun Cumhuriyetimiz! Tüm vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyoruz. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal Mücadelemizin kahramanlarını saygıyla anıyoruz. Şehitlerimizin ve gazilerimizin ruhları şad olsun. Cumhuriyetimizin 101'inci yıl dönümü kutlu olsun" dedi.